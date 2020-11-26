https://ria.ru/20201126/antitela-1586370695.html
Преднамеренное получение антител от COVID-19 признали ошибкой
Преднамеренное получение антител от COVID-19 признали ошибкой
Почему опасно пытаться специально заразиться коронавирусом ради получения антител, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, ведущий... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T04:23
2020-11-26T04:23
2020-11-26T04:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николай дурманов
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Почему опасно пытаться специально заразиться коронавирусом ради получения антител, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов.Антитела к коронавирусу появляются или в результате вакцинации или после перенесенной болезни. Некоторые люди полагают, что лучший способ защититься от опасной инфекции – специально заразиться, переболеть и получить необходимые антитела. Николай Дурманов рассказал, что такое уже встречалось в истории медицины сотни лет назад, но в 2020 году такой подход не оправдан. По словам Николая Дурманова, сложно предсказать, как будет проходить болезнь после преднамеренного заражения. Вполне вероятно, что течение коронавирусной инфекции будет тяжелым."Результат зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля человека, от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям, есть ли у него диабет и от многих других причин. Не зная всего этого комплекса вопросов, можно заразиться так, что попадешь в больницу или что еще похуже",– объяснил Николай Дурманов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, николай дурманов, общество
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Почему опасно пытаться специально заразиться коронавирусом
ради получения антител, объяснил в интервью радио Sputnik
эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов
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Антитела к коронавирусу появляются или в результате вакцинации или после перенесенной болезни. Некоторые люди полагают, что лучший способ защититься от опасной инфекции – специально заразиться, переболеть и получить необходимые антитела. Николай Дурманов рассказал, что такое уже встречалось в истории медицины сотни лет назад, но в 2020 году такой подход не оправдан.
"Этой идее лет 300 или 350. Люди тогда заражались оспой преднамеренно. Это было еще до вакцины, которую изобрел Дженнер (Эдвард Дженнер, создатель вакцины против оспы, – ред.). От нечаянного заражения погибали 34%, а от преднамеренного – 3%. Любителям повторить 350-летний опыт с коронавирусом надо смириться с известным риском. Оправдан ли этот риск? Нет. Может, лучше подождать вакцину? Это более соответствует уровню современной науки", – сказал эксперт по биобезопасности в интервью радио Sputnik.
По словам Николая Дурманова, сложно предсказать, как будет проходить болезнь после преднамеренного заражения. Вполне вероятно, что течение коронавирусной инфекции будет тяжелым.
"Результат зависит не только от способа заражения, а еще от иммунологического статуса, от генетического профиля человека, от того, есть ли в его крови антитела к прежним коронавирусным инфекциям, есть ли у него диабет и от многих других причин. Не зная всего этого комплекса вопросов, можно заразиться так, что попадешь в больницу или что еще похуже",– объяснил Николай Дурманов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.