https://ria.ru/20201126/android-1586463808.html
В Android 12 появится важное нововведение
В Android 12 появится важное нововведение
Процесс обновления операционной системы Android станет проще в будущей версии ОС, сообщает XDA Developers. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:49
2020-11-26T15:49
2020-11-26T16:27
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Процесс обновления операционной системы Android станет проще в будущей версии ОС, сообщает XDA Developers.Благодаря новой системе Project Mainline загружать обновления ключевых компонентов Android можно будет через Google Play, обходя привычную систему обновления ОС. Это уменьшит зависимость операционной системы от поставщиков "железа".Для пользователей Project Mainline это означает, что обновления на смартфоны будут приходить чаще и быстрее. Особенно это важно для системы безопасности — производители часто не спешат решать возникающие проблемы.
https://ria.ru/20201117/android-1584925198.html
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