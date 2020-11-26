https://ria.ru/20201126/android-1586463808.html

В Android 12 появится важное нововведение

В Android 12 появится важное нововведение

Процесс обновления операционной системы Android станет проще в будущей версии ОС, сообщает XDA Developers. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:49

2020-11-26T15:49

2020-11-26T16:27

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Процесс обновления операционной системы Android станет проще в будущей версии ОС, сообщает XDA Developers.Благодаря новой системе Project Mainline загружать обновления ключевых компонентов Android можно будет через Google Play, обходя привычную систему обновления ОС. Это уменьшит зависимость операционной системы от поставщиков "железа".Для пользователей Project Mainline это означает, что обновления на смартфоны будут приходить чаще и быстрее. Особенно это важно для системы безопасности — производители часто не спешат решать возникающие проблемы.

https://ria.ru/20201117/android-1584925198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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