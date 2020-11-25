https://ria.ru/20201125/zvezda-1586290871.html

Сечин доложил Путину о ходе реализации проектов на верфи "Звезда"

Сечин доложил Путину о ходе реализации проектов на верфи "Звезда"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в работе на дальневосточной судоверфи "Звезда" сейчас уже 53... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:25

2020-11-25T16:25

2020-11-25T16:57

роснефть

владимир путин

игорь сечин

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в работе на дальневосточной судоверфи "Звезда" сейчас уже 53 заказа."Строительство новых объектов верфи ведётся параллельно с производственной деятельностью. В настоящее время на верфи 53 заказа в работе находятся ", - сказал глава "Роснефти".Сечин отметил, что что вокруг самой верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования.Новый металлургический завод производительностью 1,5 миллиона тонн будет построен для нужд "Звезды", предварительная стоимость проекта - 2,2 миллиарда долларов, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину.Сечин доложил, что в рамках исполнения поручения по обеспечению комплекса "Звезда" стальным листом проработано технико-экономическое обоснование и сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия."Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 миллиона тонн с учетом того, что порядка 330–350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция", - сказал Сечин.По месторасположению выбрана бухта Суходол, которая находится близ бухты Большой Камень, где расположена "Звезда". По словам Сечина, также потребуется строительство дополнительных энергомощностей для обеспечения сталелитейного производства.Сечин попросил президента помочь с социальной составляющей – с жильем и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тысячи человек. "Из просьб в отношении поддержки этого проекта: нам нужна помощь по оформлению участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью", - сказал глава "Роснефти"."Предварительная стоимость этого проекта, Владимир Владимирович, примерно 2,2 миллиарда долларов. Такой расчет сделан разработчиком. Мы имеем в виду, что этот проект надо будет отфинансировать", - сказал Сечин.

https://ria.ru/20201022/energetika-1580999514.html

https://ria.ru/20201125/sechin-1586283548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, владимир путин, игорь сечин, экономика