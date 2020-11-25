https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586270331.html

Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, не выходит на связь

Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, не выходит на связь

Местонахождение матери шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:55

2020-11-25T14:55

2020-11-25T14:55

захват заложников в колпино

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Местонахождение матери шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сообщила журналистам городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей."Сегодня настрой воссоединить детей с мамой. Ей предложено находиться рядом с ними в больнице, предложена отдельная палата, однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Но как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена", - сказала Митянина.По ее словам, дальнейшая судьба детей будет зависеть от состояния их здоровья и возможности матери исполнять свои родительские обязанности."Пока у меня нет никакой картины, я имею в виду справку от органов опеки о том, что она не состоит ни на каком учете, не привлекалась ни к какой ответственности. Кроме того, что мы знаем о том, что квартира антисанитарная, что ненормальные отношения между взрослыми… Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей. Если все будет благополучно, семье будет оказана помощь", - сказала детский омбудсмен.В аппарате уполномоченного уточнили, что женщина является родной матерью всех шестерых детей.Ранее сообщалось, что дети в настоящее время находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова. У девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков диагностированы черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком, но серьезной угрозы их жизни и здоровью нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kolpino-1586160391.html

колпинский район

санкт-петербург

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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках 38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал. 2020-11-25T14:55 true PT1M49S

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захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия