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Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, не выходит на связь
Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, не выходит на связь
Местонахождение матери шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:55
2020-11-25T14:55
захват заложников в колпино
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Местонахождение матери шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сообщила журналистам городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей."Сегодня настрой воссоединить детей с мамой. Ей предложено находиться рядом с ними в больнице, предложена отдельная палата, однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Но как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена", - сказала Митянина.По ее словам, дальнейшая судьба детей будет зависеть от состояния их здоровья и возможности матери исполнять свои родительские обязанности."Пока у меня нет никакой картины, я имею в виду справку от органов опеки о том, что она не состоит ни на каком учете, не привлекалась ни к какой ответственности. Кроме того, что мы знаем о том, что квартира антисанитарная, что ненормальные отношения между взрослыми… Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей. Если все будет благополучно, семье будет оказана помощь", - сказала детский омбудсмен.В аппарате уполномоченного уточнили, что женщина является родной матерью всех шестерых детей.Ранее сообщалось, что дети в настоящее время находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова. У девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков диагностированы черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком, но серьезной угрозы их жизни и здоровью нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/kolpino-1586160391.html
колпинский район
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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
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захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия

Мать детей, взятых в заложники в Петербурге, не выходит на связь

14:55 25.11.2020
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции, МЧС и скорой помощи у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина удерживал детей
Сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина удерживал детей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Местонахождение матери шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пока неизвестно, сообщила журналистам городской уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.
Громкая история произошла во вторник днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Следственные органы предъявили ему обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительной информации, мужчина приходится биологическим отцом двоим из детей.
"Сегодня настрой воссоединить детей с мамой. Ей предложено находиться рядом с ними в больнице, предложена отдельная палата, однако она пока на связь не выходит. После вчерашнего допроса в полиции она ушла, и пока местонахождение ее неизвестно. Но как только она появится, ей возможность общения с детьми будет обеспечена", - сказала Митянина.
По ее словам, дальнейшая судьба детей будет зависеть от состояния их здоровья и возможности матери исполнять свои родительские обязанности.
"Пока у меня нет никакой картины, я имею в виду справку от органов опеки о том, что она не состоит ни на каком учете, не привлекалась ни к какой ответственности. Кроме того, что мы знаем о том, что квартира антисанитарная, что ненормальные отношения между взрослыми… Как только психологический портрет и социальный статус матери будет определен, органами социальной защиты и органами опеки будет приниматься решение о нахождении детей. Если все будет благополучно, семье будет оказана помощь", - сказала детский омбудсмен.
В аппарате уполномоченного уточнили, что женщина является родной матерью всех шестерых детей.
Ранее сообщалось, что дети в настоящее время находятся в двух лечебных учреждениях – 22-й городской больнице и детской городской больнице имени Филатова. У девятилетнего и пятнадцатилетнего мальчиков диагностированы черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, ссадины. Остальные четверо детей находятся в соматическом отделении в 22-й больнице. Врачи отмечают у детей истощение, у них есть проблемы с желудком, но серьезной угрозы их жизни и здоровью нет.
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