https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586215752.html
Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках
Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках
У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:19
2020-11-25T11:19
2020-11-25T21:05
захват заложников в колпино
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы."У одного из мальчиков диагностирована травма головы, ссадины, у второго - ссадина, похожая на след от лезвия ножа. Эти дети переведены в профильное медучреждение", - сказал собеседник агентства.В администрации Колпинского района пока не стали комментировать состояние детей.Ранее сообщалось, что у детей, поступивших во вторник в больницу, выявлены признаки ОРВИ, температура, у нескольких детей зафиксированы ссадины.
https://ria.ru/20201125/obvinenie-1586204571.html
колпинский район
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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
2020-11-25T11:19
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости.
У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга
, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.
"У одного из мальчиков диагностирована травма головы, ссадины, у второго - ссадина, похожая на след от лезвия ножа. Эти дети переведены в профильное медучреждение", - сказал собеседник агентства.
В администрации Колпинского района
пока не стали комментировать состояние детей.
Ранее сообщалось, что у детей, поступивших во вторник в больницу, выявлены признаки ОРВИ, температура, у нескольких детей зафиксированы ссадины.