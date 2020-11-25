Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586215752.html
Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках
Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках
У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:19
2020-11-25T21:05
захват заложников в колпино
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586107938_0:0:3148:1771_1400x0_80_0_0_9bbadea723fd4fcab03d472ff014c6ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы."У одного из мальчиков диагностирована травма головы, ссадины, у второго - ссадина, похожая на след от лезвия ножа. Эти дети переведены в профильное медучреждение", - сказал собеседник агентства.В администрации Колпинского района пока не стали комментировать состояние детей.Ранее сообщалось, что у детей, поступивших во вторник в больницу, выявлены признаки ОРВИ, температура, у нескольких детей зафиксированы ссадины.
https://ria.ru/20201125/obvinenie-1586204571.html
колпинский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках
У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу.
2020-11-25T11:19
true
PT1M00S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586107938_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_311a2c17deceec68f4ee8eaa16010287.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия

Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках

11:19 25.11.2020 (обновлено: 21:05 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудница полиции натягивает оградительную ленту у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире
Сотрудница полиции натягивает оградительную ленту у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина держит в заложниках детей в квартире - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы.
"У одного из мальчиков диагностирована травма головы, ссадины, у второго - ссадина, похожая на след от лезвия ножа. Эти дети переведены в профильное медучреждение", - сказал собеседник агентства.
В администрации Колпинского района пока не стали комментировать состояние детей.
Ранее сообщалось, что у детей, поступивших во вторник в больницу, выявлены признаки ОРВИ, температура, у нескольких детей зафиксированы ссадины.
Сотрудник полиции у жилого дома в городе Колпино Ленинградской области, где мужчина удерживал детей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 10:14
Взявшему детей в заложники петербуржцу предъявили обвинение
 
Захват заложников в КолпиноКолпинский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния