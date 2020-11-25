https://ria.ru/20201125/zalozhniki-1586215752.html

Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках

Источник рассказал о травмах у детей, которых держали в заложниках

У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:19

2020-11-25T11:19

2020-11-25T21:05

захват заложников в колпино

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. У двоих из шестерых детей, которых удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, обнаружены травмы и ссадины, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Ему предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы."У одного из мальчиков диагностирована травма головы, ссадины, у второго - ссадина, похожая на след от лезвия ножа. Эти дети переведены в профильное медучреждение", - сказал собеседник агентства.В администрации Колпинского района пока не стали комментировать состояние детей.Ранее сообщалось, что у детей, поступивших во вторник в больницу, выявлены признаки ОРВИ, температура, у нескольких детей зафиксированы ссадины.

https://ria.ru/20201125/obvinenie-1586204571.html

колпинский район

санкт-петербург

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Кадры машин скорой помощи у дома, где держали детей в заложниках У дома в Колпино скорые, они увезут спасенных после захвата детей на обследование в больницу. 2020-11-25T11:19 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колпино, колпинский район, санкт-петербург, происшествия