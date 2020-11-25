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Заключенные в США незаконно получили миллиард долларов
Заключенные в США незаконно получили миллиард долларов
Десятки тысяч заключенных в американском штате Калифорния обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией COVID-19, общая сумма может достигать 1... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:29
2020-11-25T15:29
мошенничество
калифорния
сша
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч заключенных в американском штате Калифорния обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией COVID-19, общая сумма может достигать 1 миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт."Мошенничество (заключенных – ред.) действительно ошеломляет", - заявила Шуберт. Прокуроры штата подчеркнули, что это, возможно, самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.По словам Шуберт, только с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор добавила, что иногда пособия выплачивались напрямую заключенным или отправлялись родственникам и друзьям преступников, находившимся за пределами тюрем.Отмечается, что запросы на получение пособий включали поддельные номера социального страхования, имена Джон Доу или Джон Адамс, которыми в США обозначают неизвестных. Один из "претендентов" на финансовую помощь от государства подписался как "Вонючие Штанишки".Во многих случаях на аналогичных заявках были указаны настоящие имена заключенных, среди получателей были 133 осужденных на смертную казнь, приговоренные к высшей мере наказания получили в общей сложности 420 тысяч долларов США.Как заявила Шуберт, осуществление подобной мошеннической схемы стало возможным именно в Калифорнии, потому что в штате нет системы, сопоставляющей данные о заключенных в тюрьмах и действительно безработных, подавших заявки на пособия.По словам прокурора округа Керн Синтии Циммер, о мошеннической схеме получения финансовой помощи от государства следователям стало известно в сентябре. Они отследили многочисленные денежные переводы на счета заключенных в тюрьмах штата.
https://ria.ru/20201117/tyurin-1584923588.html
https://rsport.ria.ru/20201117/rodchenkov-1585061928.html
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РИА Новости
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мошенничество, калифорния, сша

Заключенные в США незаконно получили миллиард долларов

15:29 25.11.2020
 
© AP Photo / Sean RayfordИсправительное учреждения Lee Correctional в штате Южная Каролина, где произошли столкновения. 16 апреля 2018
Исправительное учреждения Lee Correctional в штате Южная Каролина, где произошли столкновения. 16 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Sean Rayford
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч заключенных в американском штате Калифорния обманом получали пособия по безработице в связи с пандемией COVID-19, общая сумма может достигать 1 миллиарда долларов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт.
"Мошенничество (заключенных – ред.) действительно ошеломляет", - заявила Шуберт. Прокуроры штата подчеркнули, что это, возможно, самая масштабная мошенническая схема в истории Калифорнии.
По словам Шуберт, только с марта по август из каждой тюрьмы штата Калифорния было подано 35 тысяч заявок на получение пособий на общую сумму 140 миллионов долларов США. Прокурор добавила, что иногда пособия выплачивались напрямую заключенным или отправлялись родственникам и друзьям преступников, находившимся за пределами тюрем.
Отмечается, что запросы на получение пособий включали поддельные номера социального страхования, имена Джон Доу или Джон Адамс, которыми в США обозначают неизвестных. Один из "претендентов" на финансовую помощь от государства подписался как "Вонючие Штанишки".
Во многих случаях на аналогичных заявках были указаны настоящие имена заключенных, среди получателей были 133 осужденных на смертную казнь, приговоренные к высшей мере наказания получили в общей сложности 420 тысяч долларов США.
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Как заявила Шуберт, осуществление подобной мошеннической схемы стало возможным именно в Калифорнии, потому что в штате нет системы, сопоставляющей данные о заключенных в тюрьмах и действительно безработных, подавших заявки на пособия.
По словам прокурора округа Керн Синтии Циммер, о мошеннической схеме получения финансовой помощи от государства следователям стало известно в сентябре. Они отследили многочисленные денежные переводы на счета заключенных в тюрьмах штата.
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МошенничествоКалифорнияСША
 
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