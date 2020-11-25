https://ria.ru/20201125/yandeks-1586228743.html

"Яндекс" выпустил новую умную колонку

"Яндекс" выпустил новую умную колонку

Интернет-холдинг "Яндекс" выпустил новую умную колонку "Яндекс.Станция Макс" с голосовым помощником "Алиса", а также мощным трехполосным звуком, поддержкой... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:17

2020-11-25T12:17

2020-11-25T14:04

яндекс

технологии

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" выпустил новую умную колонку "Яндекс.Станция Макс" с голосовым помощником "Алиса", а также мощным трехполосным звуком, поддержкой видео в 4К HDR и LED-экраном, сообщает компания."Станция Макс" доступна для предзаказа с сегодняшнего дня, продажи начнутся с 1 декабря на "Яндекс.Маркете" и в магазинах электронной техники. Новая колонка будет стоит 16,99 тысячи рублей. Сейчас она представлена в черном и сером цвете, в новом году появятся бордовый и темно-синий."В колонке пять динамиков, а ее общая мощность 65 ватт. Басы обеспечивает вуфер на 40 ватт, высокие частоты — два динамика по 15 ватт, средние — еще пара динамиков по десять ватт. Это позволяет добиться объемного трехполосного звука. А чтобы пользователи могли смотреть фильмы в высоком качестве с хорошим звуком, колонка использует технологию Dolby Audio и поддерживает разрешение 4К HDR", — уточняет компания.На передней панели расположен LED-экран, яркость которого автоматически подстраивается под освещение комнаты. Когда колонка молчит, она показывает на экране время. Во время воспроизведения музыки на экране будет появляться ее визуальное представление, внешний вид которого можно выбрать. Кроме того, с помощью экрана голосовой помощник "Алиса" дополняет свои ответы анимацией и выражает эмоции.Новая колонка может работать синхронно со "Станцией" и "Станцией Мини", то есть работать в режиме мультирум. Помимо этого, на умные колонки можно звонить из "Яндекс.Мессенджера" или приложения "Яндекс". В будущем эти возможности появятся в колонках с "Алисой" компании JBL и других производителей. Также "Станция Макс", как и другие колонки, умеет управлять умным домом.К новой колонке прилагается пульт со встроенным микрофоном для приема голосовых команд, с его помощью можно переключать музыку, выбирать фильмы и регулировать звук. Кроме того, в новом гаджете есть аудиовыход для наушников или внешней акустики, можно в случае необходимости подключить проводной интернет.

https://ria.ru/20201119/yandeks-1585337237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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