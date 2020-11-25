https://ria.ru/20201125/yagtu-1586060530.html

Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые

Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые

Причины падения качества литейного кокса при транспортировке впервые исследовали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ)... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:00

2020-11-25T09:00

2020-11-25T09:00

ярославский государственный технический университет

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055012_0:138:3076:1868_1400x0_80_0_0_7fa26ab7acf53ce7345370bc79c797b0.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Причины падения качества литейного кокса при транспортировке впервые исследовали ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Созданная по результатам исследования методика, по словам авторов, поможет правильно выбрать поставщика этого ценного топлива и снизить издержки, возникающие из-за ухудшения его качества при перевозке. Результаты опубликованы в журнале Solid Fuel Chemistry.Литейный кокс, по словам ученых ЯГТУ, это дорогое топливо, применяемое для изготовления серого чугуна. Главными "потребителями" этого вида чугуна являются машиностроительные предприятия, изготавливающие из него отливки, в том числе ответственного назначения.Для литейного производства предпочтителен крупный кокс с размером кусков 60-80 мм и более. Однако при транспортировке с коксохимических заводов, по словам ученых, кокс разрушается и появляются классы меньшей крупности, что снижает энергоэффективность плавки и повышает как себестоимость чугуна, так и частоту возникновения брака.Исследователи ЯГТУ впервые исследовали механизм разрушения литейного кокса в процессе перевозки и на основании полученных данных разработали рекомендации для машиностроительных предприятий по выбору поставщиков.Механическая деформация при перевозке приводит к разрушению крупных кусков топлива и росту количества кокса крупностью 40-60 мм и менее, объяснили ученые ЯГТУ. По их словам, использование такого топлива ухудшает дренажную способность печи и снижает температуру чугуна, что неизбежно приводит к браку отливок.Разработанные рекомендации, уверены ученые, помогут правильно выбрать поставщика с учетом прогноза гранулометрического состава кокса и расстояния транспортировки. В ходе исследования использовались методы системного и статистического анализа, а также разработанная специалистами университета методика оценки прочности литейного кокса.В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить разработку новых методов оценки качества каменноугольного кокса с учетом качества сырьевой базы и особенностей технологического процесса различных коксохимических заводов.

https://ria.ru/20201110/tpu-1583800352.html

https://ria.ru/20201119/yagtu-1585138729.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославский государственный технический университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии