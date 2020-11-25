Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США
15:15 25.11.2020 (обновлено: 20:45 25.11.2020)
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс.
Автор статьи отметил, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием ВМС США. Так, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец "Дональд Кук" в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" — с целью "обеспечения безопасности на море". А накануне эскадренный миноносец "Джон Маккейн" нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.
"Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого", — говорится в статье.
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Накануне рано утром эсминец на два километра углубился в российские территориальные воды. "Джон Маккейн" покинул их только после того, как большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров. В свою очередь, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.
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