https://ria.ru/20201125/worldwar-1586274960.html

Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США

Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США

Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:15

2020-11-25T15:15

2020-11-25T20:45

россия

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586025841_0:196:2275:1476_1400x0_80_0_0_3e370906e5c991b2255e8ded02ce46ad.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс. Автор статьи отметил, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием ВМС США. Так, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец "Дональд Кук" в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" — с целью "обеспечения безопасности на море". А накануне эскадренный миноносец "Джон Маккейн" нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.Накануне рано утром эсминец на два километра углубился в российские территориальные воды. "Джон Маккейн" покинул их только после того, как большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров. В свою очередь, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20201124/korabl-1586156284.html

https://ria.ru/20201124/video-1586134796.html

россия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великобритания, сша, в мире