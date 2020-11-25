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Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США
Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США
Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:15
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс. Автор статьи отметил, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием ВМС США. Так, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец "Дональд Кук" в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" — с целью "обеспечения безопасности на море". А накануне эскадренный миноносец "Джон Маккейн" нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.Накануне рано утром эсминец на два километра углубился в российские территориальные воды. "Джон Маккейн" покинул их только после того, как большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров. В свою очередь, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, великобритания, сша, в мире

Британская газета сообщила об "угрозе третьей мировой" из-за эсминца США

15:15 25.11.2020 (обновлено: 20:45 25.11.2020)
 
© Фото : U.S. NavyАмериканский эсминец "Джон Маккейн"
Американский эсминец Джон Маккейн - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : U.S. Navy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Действия американских военных кораблей у берегов России грозят опасными последствиями вплоть до мировой войны, считает журналист Daily Express Пол Уитерс.
Автор статьи отметил, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием ВМС США. Так, 23 ноября в акваторию Черного моря зашел эсминец "Дональд Кук" в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость" — с целью "обеспечения безопасности на море". А накануне эскадренный миноносец "Джон Маккейн" нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.

"Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого", — говорится в статье.

Американский эсминец Джон Маккейн в заливе Петра Великого - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:49
Эксперт объяснил причины инцидента с американским эсминцем
Накануне рано утром эсминец на два километра углубился в российские территориальные воды. "Джон Маккейн" покинул их только после того, как большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вынес иностранцам предостережение, в том числе о возможности тарана.
Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина расценила действия США как попытку эскалации российско-американских отношений, аналогичное мнение высказал и бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Федоров. В свою очередь, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире радиостанции НСН назвал операцию американских военных хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Кадр видео инцидента с американским эсминцем John McCain - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 17:51
Опубликовано видео инцидента с нарушившим границу американским эсминцем
 
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