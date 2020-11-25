https://ria.ru/20201125/witcher-1586128526.html

Создатели "Ведьмака" выложили в Сеть рождественский ролик

Создатели "Ведьмака" выложили в Сеть рождественский ролик

В твиттере сериала "Ведьмак" появился рождественский ролик, в котором разные персонажи пытаются убедить Геральта из Ривии не бояться праздника. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:30

2020-11-25T07:30

2020-11-25T07:30

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В твиттере сериала "Ведьмак" появился рождественский ролик, в котором разные персонажи пытаются убедить Геральта из Ривии не бояться праздника.В видео звучит песня "Sleigh Ride" группы The Ronettes. В подписи к ролику Christmas превращается в Witchmas. Друид Мышовур говорит Геральту: "Ты не можешь убежать просто потому, что боишься", имея в виду не судьбу, а приближающийся праздник. В конце главный герой уже привычно машет мечом и чувствует себя в своей тарелке.Обсуждая второй сезон, шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич рассказала, что в нем важное место займет травма Геральта, которая постоянно причиняет ему боль.

https://ria.ru/20201109/witcher-1583799264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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