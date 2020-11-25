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Создатели "Ведьмака" выложили в Сеть рождественский ролик
Создатели "Ведьмака" выложили в Сеть рождественский ролик
В твиттере сериала "Ведьмак" появился рождественский ролик, в котором разные персонажи пытаются убедить Геральта из Ривии не бояться праздника. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:30
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В твиттере сериала "Ведьмак" появился рождественский ролик, в котором разные персонажи пытаются убедить Геральта из Ривии не бояться праздника.В видео звучит песня "Sleigh Ride" группы The Ronettes. В подписи к ролику Christmas превращается в Witchmas. Друид Мышовур говорит Геральту: "Ты не можешь убежать просто потому, что боишься", имея в виду не судьбу, а приближающийся праздник. В конце главный герой уже привычно машет мечом и чувствует себя в своей тарелке.Обсуждая второй сезон, шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич рассказала, что в нем важное место займет травма Геральта, которая постоянно причиняет ему боль.
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кино и сериалы, новости культуры

Создатели "Ведьмака" выложили в Сеть рождественский ролик

07:30 25.11.2020
 
© NetFlix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© NetFlix (2019-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В твиттере сериала "Ведьмак" появился рождественский ролик, в котором разные персонажи пытаются убедить Геральта из Ривии не бояться праздника.
В видео звучит песня "Sleigh Ride" группы The Ronettes. В подписи к ролику Christmas превращается в Witchmas.
Друид Мышовур говорит Геральту: "Ты не можешь убежать просто потому, что боишься", имея в виду не судьбу, а приближающийся праздник. В конце главный герой уже привычно машет мечом и чувствует себя в своей тарелке.
Обсуждая второй сезон, шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич рассказала, что в нем важное место займет травма Геральта, которая постоянно причиняет ему боль.
Кадр из сериала Ведьмак - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 18:40Культура
В Сети появилось новое видео со съемок второго сезона "Ведьмака"
 
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