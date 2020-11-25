https://ria.ru/20201125/windows-1586281433.html
У Windows 10 появится функция запуска Android-приложений
У Windows 10 появится функция запуска Android-приложений
В Microsoft работают над новой функцией настольной операционной системы Windows 10. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter инсайдер Зак... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:49
2020-11-25T15:49
2020-11-25T15:49
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Microsoft работают над новой функцией настольной операционной системы Windows 10. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в Twitter инсайдер Зак Боуден.Операционная система получит возможность полноценного запуска приложений, созданных для устройств на базе Android. Софт должен появиться в онлайн-магазине приложений Microsoft Store, а сама опция будет запущена в 2021 года.Сейчас в Windows 10 есть возможность транслировать приложения со смартфонов Android через приложение Your Phone. Однако, пользователи жалуются на многочисленные недоработки в софте, а работает он лишь с некоторыми смартфонами Samsung из линеек Galaxy A, Galaxy S и Note.
https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html
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