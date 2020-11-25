https://ria.ru/20201125/vzyatka-1586289748.html

Начальника одного из отделов Шереметьевской таможни задержали за взятку

Начальника одного из отделов Шереметьевской таможни задержали за взятку

Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни задержан по обвинению в получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:21

2020-11-25T16:21

2020-11-25T16:21

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни задержан по обвинению в получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская."В рамках возбужденного по материалам Управления по противодействию коррупции ФТС России уголовного дела задержан начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни. Он обвиняется в совершении преступления... "получение взятки в крупном размере", - сказала она.Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора организации, предоставляющей услуги таможенного брокера, свыше 820 тысяч рублей за помощь в ускорении оформления грузов. При этом деньги передавались через посредников.Она отметила, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, они дали признательные показания против обвиняемого.

https://ria.ru/20201123/vzyatka-1585941784.html

https://ria.ru/20201119/vzyatka-1585312242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия