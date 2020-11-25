Начальника одного из отделов Шереметьевской таможни задержали за взятку
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Начальник одного из отделов Шереметьевской таможни задержан по обвинению в получении взятки почти в один миллион рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
"В рамках возбужденного по материалам Управления по противодействию коррупции ФТС России уголовного дела задержан начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №2 Авиационного таможенного поста Шереметьевской таможни. Он обвиняется в совершении преступления... "получение взятки в крупном размере", - сказала она.
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Следствием установлено, что с июня 2019 года по сентябрь 2020 года обвиняемый получил от гендиректора организации, предоставляющей услуги таможенного брокера, свыше 820 тысяч рублей за помощь в ускорении оформления грузов. При этом деньги передавались через посредников.
"Задержанному уже предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Марковская.
Она отметила, что в отношении взяткодателя и посредников также возбуждено уголовное дело, они дали признательные показания против обвиняемого.
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