https://ria.ru/20201125/vulkan-1586351229.html

Описаны первые предвестники извержения супервулкана в Йеллоустоуне

Описаны первые предвестники извержения супервулкана в Йеллоустоуне

Автор научных книг Брайан Уолш рассказал, как можно будет определить, что Йеллоустоунский вулкан пробуждается. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T21:47

2020-11-25T21:47

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колорадо

юта

вайоминг

сша

вулкан

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Автор научных книг Брайан Уолш рассказал, как можно будет определить, что Йеллоустоунский вулкан пробуждается. Об этом сообщает Express.Как отмечает писатель, этот процесс будет продолжаться в течение нескольких дней, погружая в лаву все в радиусе 40 миль. По словам Уолша, что это только начало: извержение супервулкана похоронит обширные территории в штатах Колорадо, Вайоминг и Юта под толстым слоем ядовитого вулканического пепла. Катастрофа уничтожит посевы, отравит пастбища, разрушит линии электропередач и подстанции, что приведет к обесточиванию большей части сети.Как отмечает автор, если извержение произойдет летом, токсичное облако закроет солнечный свет, что понизит температуру на планете на долгие годы. Последствия катастрофы ощутит на себе весь мир.Уолш назвал такой сценарий "величайшим потрясением с момента зарождения цивилизации".При этом геологическая служба США уточняет, что поводов для беспокойства нет. Эксперты ведомства оценивают вероятность извержения Йеллоустоуна в 1 к 730 000, сейчас активность вулкана снижается.

https://radiosputnik.ria.ru/20170911/1502590652.html

колорадо

юта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колорадо, юта, вайоминг, сша, вулкан