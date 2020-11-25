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Описаны первые предвестники извержения супервулкана в Йеллоустоуне
Описаны первые предвестники извержения супервулкана в Йеллоустоуне
Автор научных книг Брайан Уолш рассказал, как можно будет определить, что Йеллоустоунский вулкан пробуждается. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T21:47
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Автор научных книг Брайан Уолш рассказал, как можно будет определить, что Йеллоустоунский вулкан пробуждается. Об этом сообщает Express.Как отмечает писатель, этот процесс будет продолжаться в течение нескольких дней, погружая в лаву все в радиусе 40 миль. По словам Уолша, что это только начало: извержение супервулкана похоронит обширные территории в штатах Колорадо, Вайоминг и Юта под толстым слоем ядовитого вулканического пепла. Катастрофа уничтожит посевы, отравит пастбища, разрушит линии электропередач и подстанции, что приведет к обесточиванию большей части сети.Как отмечает автор, если извержение произойдет летом, токсичное облако закроет солнечный свет, что понизит температуру на планете на долгие годы. Последствия катастрофы ощутит на себе весь мир.Уолш назвал такой сценарий "величайшим потрясением с момента зарождения цивилизации".При этом геологическая служба США уточняет, что поводов для беспокойства нет. Эксперты ведомства оценивают вероятность извержения Йеллоустоуна в 1 к 730 000, сейчас активность вулкана снижается.
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колорадо, юта, вайоминг, сша, вулкан

Описаны первые предвестники извержения супервулкана в Йеллоустоуне

21:47 25.11.2020 (обновлено: 22:19 25.11.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu / Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун
Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu /
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Автор научных книг Брайан Уолш рассказал, как можно будет определить, что Йеллоустоунский вулкан пробуждается. Об этом сообщает Express.

"Сначала произойдут интенсивные землетрясения — признак того, что магма под Йеллоустоуном устремилась к поверхности. Затем магма прорвется сквозь землю в результате мощнейшего извержения, выбрасывая токсичные газы в воздух", — пишет Уолш.

Как отмечает писатель, этот процесс будет продолжаться в течение нескольких дней, погружая в лаву все в радиусе 40 миль. По словам Уолша, что это только начало: извержение супервулкана похоронит обширные территории в штатах Колорадо, Вайоминг и Юта под толстым слоем ядовитого вулканического пепла. Катастрофа уничтожит посевы, отравит пастбища, разрушит линии электропередач и подстанции, что приведет к обесточиванию большей части сети.
Как отмечает автор, если извержение произойдет летом, токсичное облако закроет солнечный свет, что понизит температуру на планете на долгие годы. Последствия катастрофы ощутит на себе весь мир.
Вид на горный хребет Абсарока и реку Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 11.09.2017
11 сентября 2017, 18:36Сказано в эфире
Ученый: опасность Йеллоустоунского вулкана преувеличенаАмериканские ученые из NASA считают супервулканы более серьезной угрозой, чем астероиды, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik ученый Александр Жигалин выразил мнение, что супервулканы – это не самое опасное проявление земной тектоники.
Уолш назвал такой сценарий "величайшим потрясением с момента зарождения цивилизации".
При этом геологическая служба США уточняет, что поводов для беспокойства нет. Эксперты ведомства оценивают вероятность извержения Йеллоустоуна в 1 к 730 000, сейчас активность вулкана снижается.
 
КолорадоЮтаВайомингСШАВулкан
 
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