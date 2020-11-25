https://ria.ru/20201125/voyna-1586305458.html

Описан сценарий войны России и США за Крым

Описан сценарий войны России и США за Крым

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будет действовать Россия, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:30

2020-11-25T17:30

2020-11-25T18:25

россия

алексей леонков

черное море

румыния

республика крым

сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будет действовать Россия, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом он сообщил "МК".По словам эксперта, американцы преподносят HIMARS как оружие, которому не страшна контрбатарейная борьба.С помощью станции радиотехнической разведки Россия определит точное место запуска ракет, по которым начнут работать комплексы противовоздушной обороны "Панцирь". Затем по самой установке HIMARS ударят ОТРК "Искандер" и полностью накроют эту позицию. По словам Леонкова, ракеты даже не успеют долететь до российской территории."Ну и добавлю: если в том районе есть еще и наши самолеты, то прилетит по противнику и от них", — отметил эксперт.Леонков подчеркнул, что американские учения неподалеку от полуострова, из которых сделали "сенсацию", — это игра "на публику"."Привезли две установки на самолете, выгрузили, отстрелялись и ушли. Ух ты! Если мы будем публиковать, как в России учения проводятся, когда войска целыми армиями перебрасывают с одного конца страны на другой, то больше говорить не о чем будет", — подытожил он.Ранее стало известно, что США на несколько часов отправили с авиабазы Рамштайн в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря, которые прошли 19 ноября.

https://ria.ru/20201125/ucheniya-1586275872.html

россия

черное море

румыния

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей леонков, черное море, румыния, республика крым, сша