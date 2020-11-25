Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/voyna-1586305458.html
Описан сценарий войны России и США за Крым
Описан сценарий войны России и США за Крым
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будет действовать Россия, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:30
2020-11-25T18:25
россия
алексей леонков
черное море
румыния
республика крым
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149659/94/1496599449_0:0:1867:1050_1400x0_80_0_0_be6267bf70f56139c86c5c021aa9335d.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будет действовать Россия, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом он сообщил "МК".По словам эксперта, американцы преподносят HIMARS как оружие, которому не страшна контрбатарейная борьба.С помощью станции радиотехнической разведки Россия определит точное место запуска ракет, по которым начнут работать комплексы противовоздушной обороны "Панцирь". Затем по самой установке HIMARS ударят ОТРК "Искандер" и полностью накроют эту позицию. По словам Леонкова, ракеты даже не успеют долететь до российской территории."Ну и добавлю: если в том районе есть еще и наши самолеты, то прилетит по противнику и от них", — отметил эксперт.Леонков подчеркнул, что американские учения неподалеку от полуострова, из которых сделали "сенсацию", — это игра "на публику"."Привезли две установки на самолете, выгрузили, отстрелялись и ушли. Ух ты! Если мы будем публиковать, как в России учения проводятся, когда войска целыми армиями перебрасывают с одного конца страны на другой, то больше говорить не о чем будет", — подытожил он.Ранее стало известно, что США на несколько часов отправили с авиабазы Рамштайн в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря, которые прошли 19 ноября.
https://ria.ru/20201125/ucheniya-1586275872.html
россия
черное море
румыния
республика крым
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149659/94/1496599449_0:0:1401:1050_1400x0_80_0_0_dc1cabfccc59838c545836243f063112.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей леонков, черное море, румыния, республика крым, сша

Описан сценарий войны России и США за Крым

17:30 25.11.2020 (обновлено: 18:25 25.11.2020)
 
© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как будет действовать Россия, если США захотят нанести удар по Крыму с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом он сообщил "МК".
По словам эксперта, американцы преподносят HIMARS как оружие, которому не страшна контрбатарейная борьба.
"Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная", — уточнил специалист.
С помощью станции радиотехнической разведки Россия определит точное место запуска ракет, по которым начнут работать комплексы противовоздушной обороны "Панцирь". Затем по самой установке HIMARS ударят ОТРК "Искандер" и полностью накроют эту позицию. По словам Леонкова, ракеты даже не успеют долететь до российской территории.
"Ну и добавлю: если в том районе есть еще и наши самолеты, то прилетит по противнику и от них", — отметил эксперт.
Реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 15:21
Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Леонков подчеркнул, что американские учения неподалеку от полуострова, из которых сделали "сенсацию", — это игра "на публику".
"Привезли две установки на самолете, выгрузили, отстрелялись и ушли. Ух ты! Если мы будем публиковать, как в России учения проводятся, когда войска целыми армиями перебрасывают с одного конца страны на другой, то больше говорить не о чем будет", — подытожил он.
Ранее стало известно, что США на несколько часов отправили с авиабазы Рамштайн в Румынию две мобильные боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) для учений на побережье Черного моря, которые прошли 19 ноября.
 
РоссияАлексей ЛеонковЧерное мореРумынияРеспублика КрымСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния