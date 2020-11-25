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Врезавшегося в ворота офиса Меркель водителя задержали
Врезавшегося в ворота офиса Меркель водителя задержали
Водитель автомобиля, врезавшегося в забор ведомства федерального канцлера, задержан, сообщает полиция Берлина. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:13
2020-11-25T13:13
2020-11-25T20:35
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля, врезавшегося в забор ведомства федерального канцлера, задержан, сообщает полиция Берлина."В настоящее время находимся с коллегами из федеральной полиции на задании у ведомства федерального канцлера. Перед воротами здания стоит авто - мы проверяем, направил ли водитель автомобиль на них. Он задержан полицией", - говорится в сообщении.Ранее СМИ сообщили, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронарусу и антиглобалистскими лозунгами.
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Автомобиль врезался в ворота канцелярии Меркель в Берлине. Кадры с места ЧП
В Берлине автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель. СМИ сообщают об одном пострадавшем, ему оказывают помощь. В местной полиции рассказали, что водителя задержали.
2020-11-25T13:13
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РИА Новости
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ангела меркель, германия, берлин (город), в мире