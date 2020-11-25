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Кремль не стал комментировать публикации о вмешательстве в дела Молдавии
Кремль не стал комментировать публикации о вмешательстве в дела Молдавии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы участии России в предвыборной кампании в Молдавии. РИА Новости, 25.11.2020
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россия
майя санду
дмитрий песков
молдавия
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы участии России в предвыборной кампании в Молдавии."Вы знаете, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что не знаком с расследованием. У нас достаточно интенсивная повестка дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями о том, что власти РФ вмешиваются в дела иностранных государств, в том числе, Молдавии.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html
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россия, майя санду, дмитрий песков, молдавия, в мире

Кремль не стал комментировать публикации о вмешательстве в дела Молдавии

13:02 25.11.2020 (обновлено: 20:39 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 8 сентября 2018
 Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 8 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы участии России в предвыборной кампании в Молдавии.
"Вы знаете, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что не знаком с расследованием. У нас достаточно интенсивная повестка дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями о том, что власти РФ вмешиваются в дела иностранных государств, в том числе, Молдавии.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:46
Санду пообещала установить хорошие отношения с Россией
 
РоссияМайя СандуДмитрий ПесковМолдавияВ мире
 
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