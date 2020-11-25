Кремль не стал комментировать публикации о вмешательстве в дела Молдавии
13:02 25.11.2020 (обновлено: 20:39 25.11.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 8 сентября 2018
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы участии России в предвыборной кампании в Молдавии.
"Вы знаете, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что не знаком с расследованием. У нас достаточно интенсивная повестка дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями о том, что власти РФ вмешиваются в дела иностранных государств, в том числе, Молдавии.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
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