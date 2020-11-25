https://ria.ru/20201125/vmeshatelstvo-1586243365.html

Кремль не стал комментировать публикации о вмешательстве в дела Молдавии

Кремль не стал комментировать публикации о вмешательстве в дела Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы участии России в предвыборной кампании в Молдавии. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:02

2020-11-25T13:02

2020-11-25T20:39

россия

майя санду

дмитрий песков

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152809/95/1528099540_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_a834e05e81125af17740be459c2958bf.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы участии России в предвыборной кампании в Молдавии."Вы знаете, я, к сожалению, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что не знаком с расследованием. У нас достаточно интенсивная повестка дня", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикациями о том, что власти РФ вмешиваются в дела иностранных государств, в том числе, Молдавии.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майя санду, дмитрий песков, молдавия, в мире