Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586197278.html
Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение Владивостока, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба "Русгидро". РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:22
2020-11-25T09:22
последствия непогоды в приморье
русгидро
владивосток
приморский край
дальневосточная распределительная сетевая компания
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:242:3074:1971_1400x0_80_0_0_01efd96d8429f619de79d8b07edde21a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Владивостока, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба "Русгидро"."Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края", - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы. Добавляется также, что еще 24 ноября энергетики восстановили электроснабжение оставшейся части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей."В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населенных пунктах Приморского края, а также помогают смежным сетевым организациям возобновить электроснабжение жителей Артемовского городского округа в полном объёме", - также говорится в сообщении.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855961_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_66ca179de941f8a3c1a2cce461dfc51a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
последствия непогоды в приморье, русгидро, владивосток, приморский край, дальневосточная распределительная сетевая компания, общество

Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение

09:22 25.11.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Владивостока, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба "Русгидро".
"Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы. Добавляется также, что еще 24 ноября энергетики восстановили электроснабжение оставшейся части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей.
"В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населенных пунктах Приморского края, а также помогают смежным сетевым организациям возобновить электроснабжение жителей Артемовского городского округа в полном объёме", - также говорится в сообщении.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
 
Последствия непогоды в ПриморьеРусГидроВладивостокПриморский крайДальневосточная распределительная сетевая компанияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния