https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586197278.html

Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение

Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение Владивостока, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба "Русгидро". РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:22

2020-11-25T09:22

2020-11-25T09:22

последствия непогоды в приморье

русгидро

владивосток

приморский край

дальневосточная распределительная сетевая компания

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Энергоснабжение Владивостока, которое было нарушено несколько дней назад из-за снежного циклона, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба "Русгидро"."Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края", - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонтные работы на повреждённой ЛЭП велись круглосуточно, энергетики демонтировали упавшие и установили три новые опоры, заменили провод, траверсы и изоляторы. Добавляется также, что еще 24 ноября энергетики восстановили электроснабжение оставшейся части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей."В настоящее время энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях в населенных пунктах Приморского края, а также помогают смежным сетевым организациям возобновить электроснабжение жителей Артемовского городского округа в полном объёме", - также говорится в сообщении.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, русгидро, владивосток, приморский край, дальневосточная распределительная сетевая компания, общество