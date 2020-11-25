https://ria.ru/20201125/viktoriya-bonya-1586211191.html
Викторию Боню задержали французские полицейские
Викторию Боню задержали французские полицейские
Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:21
2020-11-25T13:21
2020-11-26T00:57
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы попить воды. По словам звезды телепроекта "Дом-2", в полиции она провела час, где с ней на повышенных тонах разговаривали офицеры на французском. Многое Виктория Боня даже не поняла, так как не владеет этим языком. "На меня орал полицейский так, что просто вообще", – пожаловалась она. В следующей сторис Виктория Боня разместила видео, на котором продемонстрировала, как грубо с ней общались полицейские. Телезвезда при этом спокойно сидела на стуле и пыталась объяснить, что не сделала ничего плохого. В результате ее отпустили, и она смогла улететь. Куда – Боня не сообщила. В сентябре неприятный опыт общения с правоохранителями пришлось пережить во время отдыха в Турции Рите Дакоте.Тогда певицу не выпускали из страны из-за положительного теста на коронавирус, несмотря на то, что сданные в России анализы на COVID-19 были отрицательными. Однако в Турции тест почему-то оказался положительным.Через несколько дней после вынужденного карантина Рите Дакоте и ее другу Федору Белогаю все-таки разрешили вернуться домой.
https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html
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коронавирус covid-19, рита дакота, коронавирус в россии, турция, париж, виктория боня, знаменитости, звезды
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости
. Виктория Боня рассказала
в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы попить воды.
"Меня забрали в полицейский участок в аэропорту Парижа за то, что я пила воду без маски во время полета", – рассказала Боня.
По словам звезды телепроекта "Дом-2", в полиции она провела час, где с ней на повышенных тонах разговаривали офицеры на французском. Многое Виктория Боня даже не поняла, так как не владеет этим языком.
"На меня орал полицейский так, что просто вообще", – пожаловалась она.
В следующей сторис Виктория Боня разместила видео, на котором продемонстрировала, как грубо с ней общались полицейские. Телезвезда при этом спокойно сидела на стуле и пыталась объяснить, что не сделала ничего плохого.
В результате ее отпустили, и она смогла улететь. Куда – Боня не сообщила.
В сентябре неприятный опыт общения с правоохранителями пришлось пережить
во время отдыха в Турции Рите Дакоте.
Тогда певицу не выпускали из страны из-за положительного теста на коронавирус, несмотря на то, что сданные в России анализы на COVID-19 были отрицательными. Однако в Турции тест почему-то оказался положительным.
Через несколько дней после вынужденного карантина Рите Дакоте и ее другу Федору Белогаю все-таки разрешили вернуться домой.