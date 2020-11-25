https://ria.ru/20201125/viktoriya-bonya-1586211191.html

Викторию Боню задержали французские полицейские

Викторию Боню задержали французские полицейские

Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:21

2020-11-25T13:21

2020-11-26T00:57

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рита дакота

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шоубиз

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы попить воды. По словам звезды телепроекта "Дом-2", в полиции она провела час, где с ней на повышенных тонах разговаривали офицеры на французском. Многое Виктория Боня даже не поняла, так как не владеет этим языком. "На меня орал полицейский так, что просто вообще", – пожаловалась она. В следующей сторис Виктория Боня разместила видео, на котором продемонстрировала, как грубо с ней общались полицейские. Телезвезда при этом спокойно сидела на стуле и пыталась объяснить, что не сделала ничего плохого. В результате ее отпустили, и она смогла улететь. Куда – Боня не сообщила. В сентябре неприятный опыт общения с правоохранителями пришлось пережить во время отдыха в Турции Рите Дакоте.Тогда певицу не выпускали из страны из-за положительного теста на коронавирус, несмотря на то, что сданные в России анализы на COVID-19 были отрицательными. Однако в Турции тест почему-то оказался положительным.Через несколько дней после вынужденного карантина Рите Дакоте и ее другу Федору Белогаю все-таки разрешили вернуться домой.

https://ria.ru/20200922/zatravkin-1577604165.html

турция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, рита дакота, коронавирус в россии, турция, париж, виктория боня, знаменитости, звезды