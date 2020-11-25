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https://ria.ru/20201125/viktoriya-bonya-1586211191.html
Викторию Боню задержали французские полицейские
Викторию Боню задержали французские полицейские
Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:21
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коронавирус covid-19
рита дакота
коронавирус в россии
турция
париж
шоубиз
виктория боня
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы попить воды. По словам звезды телепроекта "Дом-2", в полиции она провела час, где с ней на повышенных тонах разговаривали офицеры на французском. Многое Виктория Боня даже не поняла, так как не владеет этим языком. "На меня орал полицейский так, что просто вообще", – пожаловалась она. В следующей сторис Виктория Боня разместила видео, на котором продемонстрировала, как грубо с ней общались полицейские. Телезвезда при этом спокойно сидела на стуле и пыталась объяснить, что не сделала ничего плохого. В результате ее отпустили, и она смогла улететь. Куда – Боня не сообщила. В сентябре неприятный опыт общения с правоохранителями пришлось пережить во время отдыха в Турции Рите Дакоте.Тогда певицу не выпускали из страны из-за положительного теста на коронавирус, несмотря на то, что сданные в России анализы на COVID-19 были отрицательными. Однако в Турции тест почему-то оказался положительным.Через несколько дней после вынужденного карантина Рите Дакоте и ее другу Федору Белогаю все-таки разрешили вернуться домой.
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коронавирус covid-19, рита дакота, коронавирус в россии, турция, париж, виктория боня, знаменитости, звезды

Викторию Боню задержали французские полицейские

13:21 25.11.2020 (обновлено: 00:57 26.11.2020)
 
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Виктория Боня рассказала в сторис Instagram о том, что ее задержали полицейские в аэропорту Парижа. Это произошло после того, как телеведущая сняла маску, чтобы попить воды.
© Фото : victoriabonyaСкрин сторис из инстаграма Виктории Бони
Скрин сторис из инстаграма Виктории Бони - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : victoriabonya
Скрин сторис из инстаграма Виктории Бони
"Меня забрали в полицейский участок в аэропорту Парижа за то, что я пила воду без маски во время полета", – рассказала Боня.
По словам звезды телепроекта "Дом-2", в полиции она провела час, где с ней на повышенных тонах разговаривали офицеры на французском. Многое Виктория Боня даже не поняла, так как не владеет этим языком.
"На меня орал полицейский так, что просто вообще", – пожаловалась она.
В следующей сторис Виктория Боня разместила видео, на котором продемонстрировала, как грубо с ней общались полицейские. Телезвезда при этом спокойно сидела на стуле и пыталась объяснить, что не сделала ничего плохого.
© Фото : victoriabonyaСкрин сторис из инстаграма Виктории Бони
Скрин сторис из инстаграма Виктории Бони - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : victoriabonya
Скрин сторис из инстаграма Виктории Бони
В результате ее отпустили, и она смогла улететь. Куда – Боня не сообщила.
В сентябре неприятный опыт общения с правоохранителями пришлось пережить во время отдыха в Турции Рите Дакоте.
Тогда певицу не выпускали из страны из-за положительного теста на коронавирус, несмотря на то, что сданные в России анализы на COVID-19 были отрицательными. Однако в Турции тест почему-то оказался положительным.
Через несколько дней после вынужденного карантина Рите Дакоте и ее другу Федору Белогаю все-таки разрешили вернуться домой.
Стоп-кадр видео на котором пианист Лука Затравкин рассказает, как он пытался помочь певице Рите Дакоте, “застрявшей” в Турции на карантине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Сын Никаса Сафронова рассказал, как попытался спасти Риту Дакоту в Турции
 
ШоубизКоронавирус COVID-19Рита ДакотаКоронавирус в РоссииТурцияПарижВиктория БоняЗнаменитостизвезды
 
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