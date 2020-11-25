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ПСБ запустил онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов
ПСБ запустил онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов
ПСБ организовал онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:01
2020-11-25T15:01
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ПСБ организовал онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщает пресс-служба банка.В первой подобной встрече приняли участие 120 клиентов банка. Эксперты ПСБ рассказали участникам о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, ответили на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта, а также обсудили нетиповые ситуации обслуживания ГОЗ. В пресс-службе отметили, что благодаря участию в этих мероприятиях предприятия ОПК совершенствуют финансовую грамотность для скорейшего и качественного выполнения гособоронзаказа. ПСБ планирует проводить подобные онлайн-семинары регулярно, минимум один раз в месяц. В будущем банк намерен привлечь к участию в мероприятиях лекторов из различных государственных ведомств, курирующих вопросы выполнения ГОЗ."Организованные ПСБ очные встречи всегда вызывали повышенный интерес со стороны клиентов. Мы не стали останавливать их проведение на время пандемии, а решили трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников с учетом текущей эпидемиологической ситуации", - отметила вице-президент - директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.По ее словам, важность подобного общения сложно переоценить."Гособоронзаказ – это живой процесс, все участники которого тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей - своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта", — сказала представитель ПСБ.
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353
60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ запустил онлайн-вебинары по вопросам обслуживания госконтрактов

15:01 25.11.2020
 
Вебинар
Вебинар - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ПСБ организовал онлайн-вебинары для методологической поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщает пресс-служба банка.
В первой подобной встрече приняли участие 120 клиентов банка. Эксперты ПСБ рассказали участникам о последних тенденциях в области банковского сопровождения расчетов по ГОЗ, ответили на вопросы касательно особенностей открытия отдельных счетов, использования идентификатора госконтракта, а также обсудили нетиповые ситуации обслуживания ГОЗ.
В пресс-службе отметили, что благодаря участию в этих мероприятиях предприятия ОПК совершенствуют финансовую грамотность для скорейшего и качественного выполнения гособоронзаказа.
ПСБ планирует проводить подобные онлайн-семинары регулярно, минимум один раз в месяц. В будущем банк намерен привлечь к участию в мероприятиях лекторов из различных государственных ведомств, курирующих вопросы выполнения ГОЗ.
"Организованные ПСБ очные встречи всегда вызывали повышенный интерес со стороны клиентов. Мы не стали останавливать их проведение на время пандемии, а решили трансформировать формат, чтобы сделать мероприятия максимально доступными и безопасными для всех участников с учетом текущей эпидемиологической ситуации", - отметила вице-президент - директор дирекции по сопровождению контрактов государственного оборонного заказа ПСБ Светлана Дмитриева.
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По ее словам, важность подобного общения сложно переоценить.
"Гособоронзаказ – это живой процесс, все участники которого тесно связаны друг с другом и объединены одной задачей - своевременной поставкой продукции госзаказчику и, таким образом, выполнением госконтракта", — сказала представитель ПСБ.
 
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