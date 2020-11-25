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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201125/valyuta-1586205222.html
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:19
2020-11-25T10:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 3 копейки – до 75,51 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 89,82 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77% - до 48,15 доллара за баррель.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Рубль снижается к доллару и евро

10:19 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 3 копейки – до 75,51 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 89,82 рубля.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 18:17
Девальвация неизбежна? Эксперт предрек катастрофу для доллара
Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77% - до 48,15 доллара за баррель.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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