https://ria.ru/20201125/valyuta-1586205222.html

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:19

2020-11-25T10:19

2020-11-25T10:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 3 копейки – до 75,51 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 89,82 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77% - до 48,15 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/dollar-1585802247.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика