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Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:19
2020-11-25T10:19
2020-11-25T10:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Курс рубля символически снижается к доллару и сильнее теряет к евро в начале дня, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды рос на 3 копейки – до 75,51 рубля, курс евро – на 14 копеек, до 89,82 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,77% - до 48,15 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/dollar-1585802247.html
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика