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Полиция оценила ущерб, нанесенный ведомству Меркель в результате ДТП
Полиция оценила ущерб, нанесенный ведомству Меркель в результате ДТП
Ущерб, нанесенный ведомству канцлера ФРГ в результате ДТП, минимален, никакой угрозы ни в какой момент происшествия не существовало, заявил журналистам... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:07
2020-11-25T15:08
ангела меркель
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный ведомству канцлера ФРГ в результате ДТП, минимален, никакой угрозы ни в какой момент происшествия не существовало, заявил журналистам официальный представитель полиции Берлина на месте происшествия."Могу сказать, что ущерб очень незначителен, угрозы безопасности ни в какой момент не существовало", - заявил он, добавив, что более конкретную информацию о состоянии ограждения ведомства можно получить у его сотрудников.Ранее сообщалось, что на дверях машины, которая в среду врезалась в ограждение ведомства канцлера ФРГ в Берлине, написаны обвинения властей страны в "убийстве детей и пожилых людей", а также "стоп политике глобализации".
https://ria.ru/20201125/merkel-1586272099.html
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ангела меркель, германия, берлин (город), в мире

Полиция оценила ущерб, нанесенный ведомству Меркель в результате ДТП

15:07 25.11.2020 (обновлено: 15:08 25.11.2020)
 
© REUTERS / Fabrizio BenschВодитель автомобиля, врезавшегося в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина
Водитель автомобиля, врезавшегося в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный ведомству канцлера ФРГ в результате ДТП, минимален, никакой угрозы ни в какой момент происшествия не существовало, заявил журналистам официальный представитель полиции Берлина на месте происшествия.
"Могу сказать, что ущерб очень незначителен, угрозы безопасности ни в какой момент не существовало", - заявил он, добавив, что более конкретную информацию о состоянии ограждения ведомства можно получить у его сотрудников.
Автомобиль врезался в ворота офиса Ангелы Меркель в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 15:04
СМИ рассказали о намерениях врезавшегося в ворота канцелярии Меркель
Ранее сообщалось, что на дверях машины, которая в среду врезалась в ограждение ведомства канцлера ФРГ в Берлине, написаны обвинения властей страны в "убийстве детей и пожилых людей", а также "стоп политике глобализации".
 
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