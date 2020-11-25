https://ria.ru/20201125/uscherb-1586273338.html

Полиция оценила ущерб, нанесенный ведомству Меркель в результате ДТП

Полиция оценила ущерб, нанесенный ведомству Меркель в результате ДТП

Ущерб, нанесенный ведомству канцлера ФРГ в результате ДТП, минимален, никакой угрозы ни в какой момент происшествия не существовало, заявил журналистам... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:07

2020-11-25T15:07

2020-11-25T15:08

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Ущерб, нанесенный ведомству канцлера ФРГ в результате ДТП, минимален, никакой угрозы ни в какой момент происшествия не существовало, заявил журналистам официальный представитель полиции Берлина на месте происшествия."Могу сказать, что ущерб очень незначителен, угрозы безопасности ни в какой момент не существовало", - заявил он, добавив, что более конкретную информацию о состоянии ограждения ведомства можно получить у его сотрудников.Ранее сообщалось, что на дверях машины, которая в среду врезалась в ограждение ведомства канцлера ФРГ в Берлине, написаны обвинения властей страны в "убийстве детей и пожилых людей", а также "стоп политике глобализации".

https://ria.ru/20201125/merkel-1586272099.html

германия

берлин (город)

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ангела меркель, германия, берлин (город), в мире