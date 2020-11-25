https://ria.ru/20201125/ukraina-1586308672.html

На Украине остановили госфинансирование партии Тимошенко

На Украине остановили госфинансирование партии Тимошенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии Юлии Тимощенко "Батькивщина" ("Родина") на Украине,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:43

2020-11-25T17:43

2020-11-25T17:43

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило госфинансирование партии Юлии Тимощенко "Батькивщина" ("Родина") на Украине, партия оспаривает это решение в суде, передает пресс-служба Окружного админсуда Киева.Согласно украинскому законодательству, политическая партия имеет право на получение государственного финансирования уставной деятельности, если на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов Украины ее избирательный список кандидатов в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе получил не менее 5% голосов избирателей от общего количества голосов избирателей. Решение о предоставлении госфинансирования принимает НАПК."Истец просит суд признать противоправными действия работников НАПК при составлении заключения о результатах анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и признать неправомерными отдельные его пункты. Среди других требований иска - отменить приказ НАПК о приостановлении государственного финансирования уставной деятельности партии за четвертый квартал 2020 года", - сообщается на сайте суда.Также вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого приказа до решения спора по существу.Сейчас судом решается вопрос о принятии дела к рассмотрению.Партия Тимошенко на последних парламентских выборах набрала 8,18% голосов избирателей.

https://ria.ru/20201103/timoshenko-1582755029.html

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

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юлия тимошенко, партия "батькивщина", киев, украина, в мире