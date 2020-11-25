В Раде предрекли Украине парламентский кризис и перевыборы
13:20 25.11.2020 (обновлено: 20:35 25.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2018
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украину весной ожидает парламентский кризис, за которым последуют перевыборы, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Представленные в июле результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", показали, что лишь 9% жителей Украины положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно.
"Я считаю, что нас ждет парламентский кризис. Когда этот кризис разразится, то будут перевыборы. Честно говоря, я не вижу в этом ничего страшного. Перевыборы — это всегда путь вперед и новое дыхание для страны. Я думаю, что это будет весной", - сказал Бойко в эфире телеканала "Наш".
По его мнению, офис президента "совершенно оторван от реальности", поэтому у него отсутствует координация с Верховной радой.
Став президентом Украины весной 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.