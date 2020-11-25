https://ria.ru/20201125/ukraina-1586248258.html

В Раде предрекли Украине парламентский кризис и перевыборы

В Раде предрекли Украине парламентский кризис и перевыборы

Украину весной ожидает парламентский кризис, за которым последуют перевыборы, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа –... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:20

2020-11-25T13:20

2020-11-25T20:35

оппозиционная платформа - за жизнь

юрий бойко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украину весной ожидает парламентский кризис, за которым последуют перевыборы, считает депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.Представленные в июле результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", показали, что лишь 9% жителей Украины положительно оценили деятельность Верховной рады, 76% - отрицательно.По его мнению, офис президента "совершенно оторван от реальности", поэтому у него отсутствует координация с Верховной радой.Став президентом Украины весной 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила пропрезидентская партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале этого года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись положительно.

https://ria.ru/20201125/katastrofa-1586181321.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире