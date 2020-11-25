https://ria.ru/20201125/udar-1586308218.html

Эксперт оценил вероятность удара США по Ирану

Эксперт оценил вероятность удара США по Ирану

Вероятность удара США по Ирану, который обсуждал президент Дональд Трамп, крайне низка, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:41

2020-11-25T17:41

2020-11-25T18:23

дональд трамп

джо байден

алексей арбатов

иран

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в мире

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность удара США по Ирану, который обсуждал президент Дональд Трамп, крайне низка, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщало, что президент Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана.По его мнению, "практически невероятно, что Трамп ушел, хлопнув дверью и оставив следующей администрации США расхлебывать новую войну"."Вероятность такого авантюристического действия под занавес перед уходом крайне низка – хотя бы потому, что, скорее всего, такое распоряжение президента уже сейчас никто не выполнит. Будут советоваться с новым президентом, который вступит в должность, а он наверняка это отринет", - отметил эксперт.США в мае 2018 года при Трампе вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, восстановив все санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Власти Ирана называет санкции экономическим терроризмом и отказываются пересматривать положения сделки, как того требует Трамп.С победой Джо Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.

https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html

https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, алексей арбатов, иран, сша, в мире