Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/udar-1586308218.html
Эксперт оценил вероятность удара США по Ирану
Эксперт оценил вероятность удара США по Ирану
Вероятность удара США по Ирану, который обсуждал президент Дональд Трамп, крайне низка, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:41
2020-11-25T18:23
дональд трамп
джо байден
алексей арбатов
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584346883_0:150:3072:1878_1400x0_80_0_0_d68b466514502849e69928ce6b60b4b0.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность удара США по Ирану, который обсуждал президент Дональд Трамп, крайне низка, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщало, что президент Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана.По его мнению, "практически невероятно, что Трамп ушел, хлопнув дверью и оставив следующей администрации США расхлебывать новую войну"."Вероятность такого авантюристического действия под занавес перед уходом крайне низка – хотя бы потому, что, скорее всего, такое распоряжение президента уже сейчас никто не выполнит. Будут советоваться с новым президентом, который вступит в должность, а он наверняка это отринет", - отметил эксперт.США в мае 2018 года при Трампе вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, восстановив все санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Власти Ирана называет санкции экономическим терроризмом и отказываются пересматривать положения сделки, как того требует Трамп.С победой Джо Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.
https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html
https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584346883_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_cc4b068694d90ef886ccf8c5f84a5db1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, алексей арбатов, иран, сша, в мире

Эксперт оценил вероятность удара США по Ирану

17:41 25.11.2020 (обновлено: 18:23 25.11.2020)
 
© AP Photo / Karl DeBlakerПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Karl DeBlaker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность удара США по Ирану, который обсуждал президент Дональд Трамп, крайне низка, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщало, что президент Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана.

"Действительно, прошла информация по многим источникам, независимым друг от друга, что некоторое время назад Трамп всерьез обсуждал этот вопрос со своими советниками, но что и военные, и гражданские советники выступили против этого - ввиду непредсказуемости последствий и эффекта, который такое действие произведет на американскую и мировую общественность", - сказал Арбатов РИА Новости.

По его мнению, "практически невероятно, что Трамп ушел, хлопнув дверью и оставив следующей администрации США расхлебывать новую войну".
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:34
Администрация Трампа подготовила проект санкций против Минобороны России
"Вероятность такого авантюристического действия под занавес перед уходом крайне низка – хотя бы потому, что, скорее всего, такое распоряжение президента уже сейчас никто не выполнит. Будут советоваться с новым президентом, который вступит в должность, а он наверняка это отринет", - отметил эксперт.
США в мае 2018 года при Трампе вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, восстановив все санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Власти Ирана называет санкции экономическим терроризмом и отказываются пересматривать положения сделки, как того требует Трамп.
С победой Джо Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Сжечь мосты. Что достанется Байдену от Трампа
 
Дональд ТрампДжо БайденАлексей АрбатовИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Лента новостейМолния