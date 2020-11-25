Эксперт оценил вероятность удара США по Ирану
17:41 25.11.2020 (обновлено: 18:23 25.11.2020)
© AP Photo / Karl DeBlakerПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле
© AP Photo / Karl DeBlaker
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вероятность удара США по Ирану, который обсуждал президент Дональд Трамп, крайне низка, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщало, что президент Дональд Трамп 12 ноября консультировался со своими старшими советниками о возможности в ближайшие недели "принять меры" против главного ядерного объекта Ирана.
"Действительно, прошла информация по многим источникам, независимым друг от друга, что некоторое время назад Трамп всерьез обсуждал этот вопрос со своими советниками, но что и военные, и гражданские советники выступили против этого - ввиду непредсказуемости последствий и эффекта, который такое действие произведет на американскую и мировую общественность", - сказал Арбатов РИА Новости.
По его мнению, "практически невероятно, что Трамп ушел, хлопнув дверью и оставив следующей администрации США расхлебывать новую войну".
"Вероятность такого авантюристического действия под занавес перед уходом крайне низка – хотя бы потому, что, скорее всего, такое распоряжение президента уже сейчас никто не выполнит. Будут советоваться с новым президентом, который вступит в должность, а он наверняка это отринет", - отметил эксперт.
США в мае 2018 года при Трампе вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, восстановив все санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Власти Ирана называет санкции экономическим терроризмом и отказываются пересматривать положения сделки, как того требует Трамп.
С победой Джо Байдена на выборах эксперты подняли вопрос о возможном возвращении США в ядерную сделку.