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Совфед рассмотрит закон об удаленке 2 декабря
Совфед рассмотрит закон об удаленке 2 декабря
Совфед на заседании 2 декабря намерен рассмотреть закон о дистанционной занятости, этот вопрос включен в повестку. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:26
2020-11-25T19:26
удаленная работа
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
технологии
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании 2 декабря намерен рассмотреть закон о дистанционной занятости, этот вопрос включен в повестку.Госдума планирует обсудить документ в третьем чтении 26 ноября.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Законопроект предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателю по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также новая редакция законопроекта об удаленке предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.
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удаленная работа, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, технологии, общество

Совфед рассмотрит закон об удаленке 2 декабря

19:26 25.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании 2 декабря намерен рассмотреть закон о дистанционной занятости, этот вопрос включен в повестку.
Госдума планирует обсудить документ в третьем чтении 26 ноября.
Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
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Законопроект предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты.
Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателю по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также новая редакция законопроекта об удаленке предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.
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Удаленная работаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинТехнологииОбщество
 
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