https://ria.ru/20201125/tyumen-1586246712.html

Группу вымогателей задержали в Тюмени

Группу вымогателей задержали в Тюмени

Участники организованной группы, занимавшиеся разбоями и вымогательствами, задержаны в Тюмени, сообщает в среду УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:13

2020-11-25T13:13

2020-11-25T13:13

умвд по тюменской области

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Участники организованной группы, занимавшиеся разбоями и вымогательствами, задержаны в Тюмени, сообщает в среду УМВД по Тюменской области."Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области совместно с ГУУР МВД России и РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны четыре участника организованной группы, подозреваемые в разбоях и вымогательствах", - говорится в сообщении.По предварительным данным, лидером группы являлся 62-летний местный житель, занимающий положение в криминальной иерархии. Также в состав входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель Тюмени, 27-летний житель города Ялуторовска.По версии следствия, фигуранты требовали от граждан деньги за общее покровительство. Они могут быть причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности, полагают следователи.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи УК РФ "Разбой" и части 2 статьи "Вымогательство". По первой статье злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, по второй – до семи лет лишения свободы.При проведении обысков по местам проживания подозреваемых, а также в принадлежащих им автомобилях изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, использовавшиеся для запугивания потерпевших. Также изъято большое количество патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и деньги.В настоящее время всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. По ходатайству следствия трем фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому - домашний арест, отмечает УМВД.

https://ria.ru/20201120/kurer-1585530811.html

https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html

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умвд по тюменской области, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, тюмень, происшествия