Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/tyumen-1586246712.html
Группу вымогателей задержали в Тюмени
Группу вымогателей задержали в Тюмени
Участники организованной группы, занимавшиеся разбоями и вымогательствами, задержаны в Тюмени, сообщает в среду УМВД по Тюменской области. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:13
2020-11-25T13:13
умвд по тюменской области
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тюменская область
тюмень
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586207337_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_1ad1047e389079445f2007bb54dda897.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Участники организованной группы, занимавшиеся разбоями и вымогательствами, задержаны в Тюмени, сообщает в среду УМВД по Тюменской области."Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области совместно с ГУУР МВД России и РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны четыре участника организованной группы, подозреваемые в разбоях и вымогательствах", - говорится в сообщении.По предварительным данным, лидером группы являлся 62-летний местный житель, занимающий положение в криминальной иерархии. Также в состав входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель Тюмени, 27-летний житель города Ялуторовска.По версии следствия, фигуранты требовали от граждан деньги за общее покровительство. Они могут быть причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности, полагают следователи.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи УК РФ "Разбой" и части 2 статьи "Вымогательство". По первой статье злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, по второй – до семи лет лишения свободы.При проведении обысков по местам проживания подозреваемых, а также в принадлежащих им автомобилях изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, использовавшиеся для запугивания потерпевших. Также изъято большое количество патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и деньги.В настоящее время всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. По ходатайству следствия трем фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому - домашний арест, отмечает УМВД.
https://ria.ru/20201120/kurer-1585530811.html
https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586207337_392:0:1600:906_1400x0_80_0_0_6fb7d60132778bbd99be855c5403d329.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд по тюменской области, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тюменская область, тюмень, происшествия

Группу вымогателей задержали в Тюмени

13:13 25.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФФСБ РФ задержала члена террористической организации в Московской области
ФСБ РФ задержала члена террористической организации в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Участники организованной группы, занимавшиеся разбоями и вымогательствами, задержаны в Тюмени, сообщает в среду УМВД по Тюменской области.
"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тюменской области совместно с ГУУР МВД России и РУ ФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны четыре участника организованной группы, подозреваемые в разбоях и вымогательствах", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, лидером группы являлся 62-летний местный житель, занимающий положение в криминальной иерархии. Также в состав входили ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель Тюмени, 27-летний житель города Ялуторовска.
По версии следствия, фигуранты требовали от граждан деньги за общее покровительство. Они могут быть причастны как минимум к четырем фактам преступной деятельности, полагают следователи.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 15:01
В Тюмени задержали курьера с 12 килограммами наркотиков
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи УК РФ "Разбой" и части 2 статьи "Вымогательство". По первой статье злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, по второй – до семи лет лишения свободы.
При проведении обысков по местам проживания подозреваемых, а также в принадлежащих им автомобилях изъяты охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, использовавшиеся для запугивания потерпевших. Также изъято большое количество патронов различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, различные документы, банковские карты и деньги.
В настоящее время всем предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. По ходатайству следствия трем фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому - домашний арест, отмечает УМВД.
Андрей Осинцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 08:00
"Умер, пока ждали босса": почему не наказали виновных в гибели ребенка
 
УМВД по Тюменской областиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тюменская областьТюменьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
Лента новостейМолния