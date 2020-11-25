https://ria.ru/20201125/turisty-1586237656.html

Эксперты рассказали, что россияне нелегально выезжают в страны Азии

Эксперты рассказали, что россияне нелегально выезжают в страны Азии

Эксперты советуют российским туристам не пытаться попасть нелегально в страны Юго-Восточной Азии, а обратить внимание на открытые направления, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:24

2020-11-25T16:24

2020-11-25T16:24

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Эксперты советуют российским туристам не пытаться попасть нелегально в страны Юго-Восточной Азии, а обратить внимание на открытые направления, сообщает АТОР. Сейчас граждане РФ не имеют официальной возможности отдыхать в странах ЮВА, за исключением Таиланда. Но, по словам представителей турбизнеса, многих любителей Азии это не останавливает. Путешественники согласны и на долгое оформление визы, и на обязательные тесты, и на карантин за свой счет. Некоторые готовы ехать даже не совсем законно, лишь бы попасть на пляжи Тихого или Индийского океана.Таиланд открыт для гостей из России. С начала ноября вступило в силу решение властей Королевства ввести новый тип туристической визы — TR. В отличие от долгосрочной STV, которую россияне оформить не имели права, она доступна всем, кто будет готов выполнить требования для ее получения.Но соглашения о возобновлении авиасообщения между Россией и Таиландом пока нет. Это значит, что добираться придется стыковочными рейсами.Когда откроют Вьетнам для российских туристов, неизвестно. Прилететь туда можно только по рабочей визе. Въезд разрешен зарубежным инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим, бизнес-менеджерам и гражданам этой страны.Авиакомпании продают билеты только тем пассажирам, у которых есть виза, и оговорены места карантина (из списка назначенных правительством) и проживания. С 1 сентября 2020 взимается плата за нахождение на изоляции как в гостиницах, так и в государственных учреждениях. Цена – порядка 700 рублей в сутки с питанием.При посадке в самолет нужно предъявить сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан в течение трех дней до вылета.В аэропорту Вьетнама пассажир попадает в карантинную зону, где должен сдать анализ на COVID-19 за свой счет (кроме жителей Вьетнама). Необходимо заполнить "декларацию здоровья" в бумажном виде либо через приложение NCOVI, иметь международную медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса.Далее прибывший изолируется в госучреждении либо отеле на 14 дней. При этом те, кто приехали с рабочими или бизнес-целями на срок менее 14 дней, не подвергаются карантину. Но должны следовать постановлениям Минздрава: соблюдать меры профилактики, сдать тест на коронавирус в карантинной зоне. В соцсети в группе любителей Вьетнама немало рассказов о том, как туристы, оформив "рабочую" визу прилетали отдыхать. Эксперты категорически не советуют так поступать – это нелегально и грозит неприятностями. "Это не просто риск, а прямое нарушение закона. Может получиться так, что гостей не только оштрафуют и депортируют, но и вообще запретят последующие посещения Вьетнама, — говорит Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туркомпании. — Вспомните, как сложно было весной. Или нам мало было застрявших в других странах туристов? Есть доступные страны, куда можно приехать и отдохнуть безо всяких проблем – Мальдивы, ОАЭ – и сейчас уже по привлекательным ценам".Посольство Камбоджи сейчас принимает только заявки на дипломатические, официальные и спонсируемые деловые визы и не выдают туристические. Путешественники, имеющие право на въезд, должны предоставить медицинскую справку об отсутствии коронавируса, выданную не более чем за 72 часа до прибытия в страну. А также — иметь медицинскую страховку и оплатить депозит в размере трех тысяч долларов для проведения противоэпидемических мероприятий.Все въезжающие будут проверены на COVID-19 и должны находиться в отеле, пока не будет готов результат теста. Если он положительный — гостя посадят на карантин на 14 дней в специально отведенном месте за свой счет. При отрицательном — обязательна самоизоляция.Несмотря на запреты, есть российские туристы, которые сейчас отдыхают в Камбодже. Кто-то из них приехал по рабочей визе, другие попали сюда нелегально через Таиланд.Путешественники рассказывают в соцсетях, что в этой стране сейчас вполне комфортно. Хотя многие отели пока не принимают гостей. Все пляжи открыты, как и многие бары, магазины. Но ночные клубы и тренажерные залы не работают. За несоблюдение масочного режима не штрафуют. "Да, к нам часто обращаются туристы с просьбой помочь им добраться до Камбоджи. Конечно, все прекрасно понимают, что сейчас – будем честными – можно сделать любую нужную визу, вопрос только в деньгах, — рассказала представитель туристической розницы. — Но есть ли смысл в таком риске? Мы советуем туристам дождаться официального открытия стран Юго-Восточной Азии и провести свой отдых действительно расслабленно и ярко".

https://ria.ru/20201123/tailand-1585866379.html

https://ria.ru/20201125/bali-1586243052.html

https://ria.ru/20200916/vetnam-1577308640.html

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https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

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