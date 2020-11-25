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Диетолог объяснила влияние цитрусовых на организм
Диетолог объяснила влияние цитрусовых на организм
Апельсины и другие цитрусовые известны как вкусный и полезный источник витамина С, но употреблять их нужно с осторожностью, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T04:15
2020-11-25T04:15
витамин с
витамины
наталья нефедова
здоровье
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Апельсины и другие цитрусовые известны как вкусный и полезный источник витамина С, но употреблять их нужно с осторожностью, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.В холодное время года, в период респираторно-вирусных заболеваний и вообще, когда нужно взбодрить и укрепить свой организм, вполне можно обойтись без препаратов из аптеки. Достаточное количество витамина С можно получить из продуктов питания. Утром хорошо съесть какой-нибудь цитрусовый или выпить стакан свежевыжатого сока. Надо только помнить, что сок лучше разбавить водой, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова.К тому же микроэлементы из продуктов питания усваиваются лучше, чем из готовых добавок. "Единственная добавка, которую нам приходится употреблять, это витамин D, потому что у нас мало солнца. Что касается витамина С, вы получите его не только из апельсинов, мандаринов или грейпфрутов. Он содержится и в зелени, и в болгарском перце, и в помидорах", – сказала Наталья Нефедова.Врач-диетолог предупредила, что нужно следить за нормой потребления витамина С. Например, в одном апельсине его содержится 60-80 миллиграммов, а дневная норма – 75-90 миллиграммов, пояснила Наталья Нефедова. Она подчеркнула, что нельзя злоупотреблять продуктами, которые содержат витамин С, иначе можно получить обратный эффект – он начнет действовать не как антиоксидант, а как окислитель.
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витамин с, витамины, наталья нефедова, здоровье, общество

Диетолог объяснила влияние цитрусовых на организм

04:15 25.11.2020
 
© Pixabay / Steve Buissinne Сок
Сок - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Pixabay / Steve Buissinne
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Апельсины и другие цитрусовые известны как вкусный и полезный источник витамина С, но употреблять их нужно с осторожностью, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.
В холодное время года, в период респираторно-вирусных заболеваний и вообще, когда нужно взбодрить и укрепить свой организм, вполне можно обойтись без препаратов из аптеки. Достаточное количество витамина С можно получить из продуктов питания. Утром хорошо съесть какой-нибудь цитрусовый или выпить стакан свежевыжатого сока. Надо только помнить, что сок лучше разбавить водой, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова.
"Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество", – пояснила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
К тому же микроэлементы из продуктов питания усваиваются лучше, чем из готовых добавок.
"Единственная добавка, которую нам приходится употреблять, это витамин D, потому что у нас мало солнца. Что касается витамина С, вы получите его не только из апельсинов, мандаринов или грейпфрутов. Он содержится и в зелени, и в болгарском перце, и в помидорах", – сказала Наталья Нефедова.
Врач-диетолог предупредила, что нужно следить за нормой потребления витамина С. Например, в одном апельсине его содержится 60-80 миллиграммов, а дневная норма – 75-90 миллиграммов, пояснила Наталья Нефедова. Она подчеркнула, что нельзя злоупотреблять продуктами, которые содержат витамин С, иначе можно получить обратный эффект – он начнет действовать не как антиоксидант, а как окислитель.
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Витамин СвитаминыНаталья НефедоваЗдоровьеОбщество
 
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