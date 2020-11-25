https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586186314.html

В Приморье нашли сотни нарушений в устранении последствий циклона

В Приморье нашли сотни нарушений в устранении последствий циклона

Прокуроры внесли сотни представлений и возбудили административные дела из-за плохой очистки дорог и дворов после снежного циклона в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T04:09

2020-11-25T04:09

2020-11-25T04:22

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Прокуроры внесли сотни представлений и возбудили административные дела из-за плохой очистки дорог и дворов после снежного циклона в Приморье, сообщает краевая прокуратура.По данным прокуратуры, несвоевременная расчистка дорог в Анучинском округе и Михайловском районе негативно сказалась на темпах восстановления сетей после аварий.Кроме кого, в адрес руководителей ресурсоснабжающих и сетевых организаций прокурорами Артема, Хасанского, Анучинского, Яковлевского, Михайловского районов, Большекаменским межрайонным прокурором уже внесено 10 представлений.Прокуроры обследовали более 2 тысяч придомовых территорий. Из-за того что снег, лёд и поваленные деревья не убраны, прокурорами Владивостока, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Кавалеровского, Яковлевского, Михайловского, Хасанского, Октябрьского районов, Дальнереческим и Лесозаводским межрайонными прокурорами руководителям управляющих организаций объявлено порядка 47 предостережений, внесено 224 представления."В отношении виновных лиц возбуждено 161 дело об административных правонарушениях", - сообщает прокуратура.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

https://realty.ria.ru/20201124/vladivostok-1586135591.html

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владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия