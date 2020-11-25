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В Приморье нашли сотни нарушений в устранении последствий циклона
В Приморье нашли сотни нарушений в устранении последствий циклона
Прокуроры внесли сотни представлений и возбудили административные дела из-за плохой очистки дорог и дворов после снежного циклона в Приморье, сообщает краевая... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T04:09
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владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Прокуроры внесли сотни представлений и возбудили административные дела из-за плохой очистки дорог и дворов после снежного циклона в Приморье, сообщает краевая прокуратура.По данным прокуратуры, несвоевременная расчистка дорог в Анучинском округе и Михайловском районе негативно сказалась на темпах восстановления сетей после аварий.Кроме кого, в адрес руководителей ресурсоснабжающих и сетевых организаций прокурорами Артема, Хасанского, Анучинского, Яковлевского, Михайловского районов, Большекаменским межрайонным прокурором уже внесено 10 представлений.Прокуроры обследовали более 2 тысяч придомовых территорий. Из-за того что снег, лёд и поваленные деревья не убраны, прокурорами Владивостока, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Кавалеровского, Яковлевского, Михайловского, Хасанского, Октябрьского районов, Дальнереческим и Лесозаводским межрайонными прокурорами руководителям управляющих организаций объявлено порядка 47 предостережений, внесено 224 представления."В отношении виновных лиц возбуждено 161 дело об административных правонарушениях", - сообщает прокуратура.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
https://realty.ria.ru/20201124/vladivostok-1586135591.html
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владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье нашли сотни нарушений в устранении последствий циклона

04:09 25.11.2020 (обновлено: 04:22 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона во Владивостоке
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Прокуроры внесли сотни представлений и возбудили административные дела из-за плохой очистки дорог и дворов после снежного циклона в Приморье, сообщает краевая прокуратура.
"В связи с непринятием органами местного самоуправления мер по очистке автомобильных дорог от снега, ликвидации снежного наката, что в том числе обусловлено нехваткой необходимой техники, прокурорами Артема, Дальнегорска, Анучинского, Михайловского, Надеждинского, Кировского, Красноармейского районов, Уссурийским городским прокурором главам муниципальных образований внесено 18 представлений", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, несвоевременная расчистка дорог в Анучинском округе и Михайловском районе негативно сказалась на темпах восстановления сетей после аварий.
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:59
Три опоры ЛЭП установили во Владивостоке на месте упавших из-за циклона
Кроме кого, в адрес руководителей ресурсоснабжающих и сетевых организаций прокурорами Артема, Хасанского, Анучинского, Яковлевского, Михайловского районов, Большекаменским межрайонным прокурором уже внесено 10 представлений.
Прокуроры обследовали более 2 тысяч придомовых территорий. Из-за того что снег, лёд и поваленные деревья не убраны, прокурорами Владивостока, Артема, Арсеньева, Дальнегорска, Кавалеровского, Яковлевского, Михайловского, Хасанского, Октябрьского районов, Дальнереческим и Лесозаводским межрайонными прокурорами руководителям управляющих организаций объявлено порядка 47 предостережений, внесено 224 представления.
"В отношении виновных лиц возбуждено 161 дело об административных правонарушениях", - сообщает прокуратура.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 15:05
Во Владивостоке восстановили нарушенное циклоном теплоснабжение
 
ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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