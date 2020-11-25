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Митрополит Кипрской церкви раскритиковал решение Синода о признании ПЦУ
Митрополит Кипрской церкви раскритиковал решение Синода о признании ПЦУ
Один из наиболее влиятельных иерархов Кипрской церкви митрополит Никифор Киккский счел решение Кипрского синода о признании раскольнической "Православной церкви РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:45
2020-11-25T15:45
2020-11-25T16:05
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
петр порошенко
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из наиболее влиятельных иерархов Кипрской церкви митрополит Никифор Киккский счел решение Кипрского синода о признании раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) необязательным, отнеся его к "вопросам веры", сообщает греческий церковный портал Romfea.Священный синод Кипрской церкви завершился в среду и принял решение "не идти наперекор решению предстоятеля" архиепископа Хризостома, ранее помянувшего за богослужением главу ПЦУ Епифания Думенко, что фактически означает его признание.По словам митрополита Никифора, его компромиссное предложение не прошло, а принятое решение синода не имеет обязательной силы, поскольку этот вопрос "является вопросом веры". Иерарх отметил, что во время заседания были выявлены разногласия, результат голосования – девять голосов против шести в поддержку архиепископа Хризостома при одном воздержавшемся."Прошло предложение о признании Епифания предстоятелем Церкви Киева и всей Украины. Мы выступали против такого предложения, мы были не согласны. Решение нас не связывает, в православии существуют примеры, когда только один не согласился (с решением всего собора - ред.) и впоследствии был оправдан: Марк Эфесский", - заявил митрополит Никифор.Он напомнил, что Марк Ефесский был единственным, который не подписал заключение в 1439 году так называемой Ферраро-Флорентийской унии с Католической церковью в ходе объединительного собора церквей. "История оправдала его, и в 1484 году решение Феррара-Флорентийского собора было аннулировано, а Марк Эфесский стал святым нашей Церкви", - сказал митрополит.По информации Romfea, противоположную позицию на синоде выразил, в частности, митрополит Пафосский Георгий. "Я считаю, что решения священных синодов обязательны для всех. Это не вопрос веры, это вопрос поминания предстоятеля. Каждый высказал то, что хотел", - сказал он.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Один из наиболее влиятельных иерархов Кипрской церкви митрополит Никифор Киккский счел решение Кипрского синода о признании раскольнической "Православной церкви Украины
" (ПЦУ) необязательным, отнеся его к "вопросам веры", сообщает греческий церковный портал Romfea.
Священный синод Кипрской церкви завершился в среду и принял решение "не идти наперекор решению предстоятеля" архиепископа Хризостома, ранее помянувшего за богослужением главу ПЦУ Епифания Думенко, что фактически означает его признание.
По словам митрополита Никифора, его компромиссное предложение не прошло, а принятое решение синода не имеет обязательной силы, поскольку этот вопрос "является вопросом веры". Иерарх отметил, что во время заседания были выявлены разногласия, результат голосования – девять голосов против шести в поддержку архиепископа Хризостома при одном воздержавшемся.
"Прошло предложение о признании Епифания предстоятелем Церкви Киева и всей Украины. Мы выступали против такого предложения, мы были не согласны. Решение нас не связывает, в православии существуют примеры, когда только один не согласился (с решением всего собора - ред.) и впоследствии был оправдан: Марк Эфесский", - заявил митрополит Никифор.
Он напомнил, что Марк Ефесский был единственным, который не подписал заключение в 1439 году так называемой Ферраро-Флорентийской унии с Католической церковью в ходе объединительного собора церквей. "История оправдала его, и в 1484 году решение Феррара-Флорентийского собора было аннулировано, а Марк Эфесский стал святым нашей Церкви", - сказал митрополит.
По информации Romfea, противоположную позицию на синоде выразил, в частности, митрополит Пафосский Георгий. "Я считаю, что решения священных синодов обязательны для всех. Это не вопрос веры, это вопрос поминания предстоятеля. Каждый высказал то, что хотел", - сказал он.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко
и Константинопольского патриархата в Киеве
прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.