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Митрополит Кипрской церкви раскритиковал решение Синода о признании ПЦУ

Митрополит Кипрской церкви раскритиковал решение Синода о признании ПЦУ

Один из наиболее влиятельных иерархов Кипрской церкви митрополит Никифор Киккский счел решение Кипрского синода о признании раскольнической "Православной церкви РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:45

2020-11-25T15:45

2020-11-25T16:05

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из наиболее влиятельных иерархов Кипрской церкви митрополит Никифор Киккский счел решение Кипрского синода о признании раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) необязательным, отнеся его к "вопросам веры", сообщает греческий церковный портал Romfea.Священный синод Кипрской церкви завершился в среду и принял решение "не идти наперекор решению предстоятеля" архиепископа Хризостома, ранее помянувшего за богослужением главу ПЦУ Епифания Думенко, что фактически означает его признание.По словам митрополита Никифора, его компромиссное предложение не прошло, а принятое решение синода не имеет обязательной силы, поскольку этот вопрос "является вопросом веры". Иерарх отметил, что во время заседания были выявлены разногласия, результат голосования – девять голосов против шести в поддержку архиепископа Хризостома при одном воздержавшемся."Прошло предложение о признании Епифания предстоятелем Церкви Киева и всей Украины. Мы выступали против такого предложения, мы были не согласны. Решение нас не связывает, в православии существуют примеры, когда только один не согласился (с решением всего собора - ред.) и впоследствии был оправдан: Марк Эфесский", - заявил митрополит Никифор.Он напомнил, что Марк Ефесский был единственным, который не подписал заключение в 1439 году так называемой Ферраро-Флорентийской унии с Католической церковью в ходе объединительного собора церквей. "История оправдала его, и в 1484 году решение Феррара-Флорентийского собора было аннулировано, а Марк Эфесский стал святым нашей Церкви", - сказал митрополит.По информации Romfea, противоположную позицию на синоде выразил, в частности, митрополит Пафосский Георгий. "Я считаю, что решения священных синодов обязательны для всех. Это не вопрос веры, это вопрос поминания предстоятеля. Каждый высказал то, что хотел", - сказал он.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/ptsu-1586273914.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/rpts-1585583549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, петр порошенко, в мире