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Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики
Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики
Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:31
2020-11-25T12:31
2020-11-25T15:32
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года", - сказала она, выступая в Госдуме.Ранее в ЦБ сообщали, что ожидают восстановления российской экономики до докризисного уровня в первом полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, в 2021 году она вырастет на 3-4%, а в 2022 году - на 2,5-3,5%.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика