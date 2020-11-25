https://ria.ru/20201125/tsb-1586232783.html

Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики

Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики

Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:31

2020-11-25T12:31

2020-11-25T15:32

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года", - сказала она, выступая в Госдуме.Ранее в ЦБ сообщали, что ожидают восстановления российской экономики до докризисного уровня в первом полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, в 2021 году она вырастет на 3-4%, а в 2022 году - на 2,5-3,5%.

https://ria.ru/20201124/rubl-1586048235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика