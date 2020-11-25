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Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики
Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики
Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:31
2020-11-25T15:32
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года", - сказала она, выступая в Госдуме.Ранее в ЦБ сообщали, что ожидают восстановления российской экономики до докризисного уровня в первом полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, в 2021 году она вырастет на 3-4%, а в 2022 году - на 2,5-3,5%.
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики

12:31 25.11.2020 (обновлено: 15:32 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Российская экономика достигнет допандемического уровня в середине 2022 года, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года", - сказала она, выступая в Госдуме.
Ранее в ЦБ сообщали, что ожидают восстановления российской экономики до докризисного уровня в первом полугодии 2022 года. По прогнозу Банка России, спад российской экономики в текущем году составит до 4-5%, в 2021 году она вырастет на 3-4%, а в 2022 году - на 2,5-3,5%.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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