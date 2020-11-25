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Трамп заявил о поражении "использовавших махинации" демократов
Трамп заявил о поражении "использовавших махинации" демократов
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:59
2020-11-25T22:59
2020-11-26T04:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы главы государства."Эти выборы мы выиграли легко, выиграли с большим отрывом… Эти выборы были сфальсифицированы, мы не можем этого позволить", - сказал Трамп, выступая на слушаниях в Пенсильвании, которые были организованы республиканцами.Он также обвинил демократов в широкомасштабных фальсификациях, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.По официальным данным, Трамп проиграл Пенсильванию и ее 20 выборщиков. По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл выборы. Трамп это не признает и оспаривает результаты в судах ряда штатов.
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дональд трамп, сша, в мире