https://ria.ru/20201125/tiktok-1586359897.html

Власти США отсрочили запрет TikTok

Власти США отсрочили запрет TikTok

Власти США отсрочили запрет приложения TikTok еще на неделю - до 4 декабря, сообщил TikTok суду в среду. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T23:16

2020-11-25T23:16

2020-11-25T23:22

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Власти США отсрочили запрет приложения TikTok еще на неделю - до 4 декабря, сообщил TikTok суду в среду."Истцы сообщают суду, что 25 ноября Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку еще на неделю, с 27 ноября до 4 декабря 2020 года", - говорится в уведомлении TikTok в суд Вашингтона.В середине ноября газета Wall Street Journal сообщила, что минторг США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, пока в судах США рассматриваются дела на этот счет.Администрация США заявляла, что приложение может быть связано с китайскими властями и может следить за пользователями. Компания ByteDance, которой принадлежит приложение, это отрицает.Изначальное решение администрации США запрещало американским компаниям позволять скачивание приложение TikTok в своих магазинах приложений.

https://ria.ru/20201117/tiktok-1585029206.html

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