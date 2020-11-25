https://ria.ru/20201125/test-1586276841.html
Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг
Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг
Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:27
2020-11-25T15:27
2020-11-25T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048510_0:0:3218:1811_1400x0_80_0_0_337cbbfc6a856dc5c1cfc5ddf6c6c2b0.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале, говорится в сообщении министерства."Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048510_359:0:3090:2048_1400x0_80_0_0_c01b6b97b07fe17e1927850c14b7cd55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале, говорится в сообщении министерства.
"Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.