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Распространение нового коронавируса
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Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг
Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг
Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:27
2020-11-25T15:32
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале, говорится в сообщении министерства."Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, общество

Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг

15:27 25.11.2020 (обновлено: 15:32 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедицинский работник мобильного пункта сдачи анализа на COVID-19 берет мазок у пассажира в международном аэропорту Внуково
Медицинский работник мобильного пункта сдачи анализа на COVID-19 берет мазок у пассажира в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Медицинский работник мобильного пункта сдачи анализа на COVID-19 берет мазок у пассажира в международном аэропорту Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале, говорится в сообщении министерства.
"Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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