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Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг

Результаты тестов на COVID-19 будут загружать на сайт госуслуг

Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:27

2020-11-25T15:27

2020-11-25T15:32

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустили на едином портале госуслуг новый сервис, благодаря которому результаты тестов на коронавирус будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале, говорится в сообщении министерства."Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что загрузка на портал результатов тестов на COVID происходит в течение часа после их получения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, общество