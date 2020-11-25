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https://ria.ru/20201125/tesla-1586257766.html
Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы
Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы
Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:00
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риа наука
илон маск
tesla motors
технологии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов (около 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро (4,5 миллиона рублей).
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илон маск, tesla motors, технологии

Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

14:00 25.11.2020
 
© AP Photo / Jae C. HongГлава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019
Глава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.
Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.
Зарядка электромобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 19:17Акценты
Суперэлектрокар: Россия намерена побороться с TeslaРынок электромобилей растет как на дрожжах. Все новые концерны реализуют крупные программы по разработке и производству машин, использующих в качестве топлива электричество. Россия заявила о намерении найти свое место в этой быстроразвивающейся конкурентной среде.
Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов (около 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро (4,5 миллиона рублей).
 
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