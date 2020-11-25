https://ria.ru/20201125/tesla-1586257766.html

Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

Илон Маск пообещал дешевый электрокар для Европы

Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:00

2020-11-25T14:00

2020-11-25T14:00

риа наука

илон маск

tesla motors

технологии

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компания Tesla собирается выпустить компактный электромобиль, специально созданный для Европы. Об этом Илон Маск заявил в видеоинтервью, посвященном строительству "Гигафабрики" в Германии.Маск заметил, что европейским автомобилистам в условиях плотной городской застройки Model S и Model X могут быть излишне велики. В компании задумались над компактным электромобилем в кузове хетчбэк, облик которого разработает европейская дизайн-студия компании.Стоимость компактного электрокара может составить 25 000 долларов (около 1,9 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, наиболее доступная Model 3 французскому покупателю обойдется в 50 000 евро (4,5 миллиона рублей).

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/elektrokar-1584893825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, технологии