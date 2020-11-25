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ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:51
2020-11-25T11:20
александр бортников
ирак
сирия
центральная азия
исламское государство
владимирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ."По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе.Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы — гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.У ФСБ также есть сведения, что члены ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.Только за последние пару месяцев это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в России. Этой осенью силовики не допустили нападений террористов в Москве, Волгограде и Ставрополе.В целом, судя по отчетам ФСБ, ежегодно счет потенциальных атак идет на десятки. По словам главы службы Александра Бортникова, за десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов.При этом в ФСБ неоднократно отмечали, что уделяют особое внимание распространению радикального ислама среди трудовых мигрантов и в колониях, где содержатся уже осужденные террористы. Еще одна важнейшая линия работы — отслеживание боевиков, вернувшихся в Россию с войны в Сирии и Ираке.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20201123/terakt-1585975074.html
ирак
сирия
центральная азия
владимирская область
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353
60
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации
Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ.
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александр бортников, ирак, сирия, центральная азия, исламское государство, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

09:51 25.11.2020 (обновлено: 11:20 25.11.2020)
 
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ.
"По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе.
Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы — гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.
У ФСБ также есть сведения, что члены ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.
Только за последние пару месяцев это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в России. Этой осенью силовики не допустили нападений террористов в Москве, Волгограде и Ставрополе.
В целом, судя по отчетам ФСБ, ежегодно счет потенциальных атак идет на десятки. По словам главы службы Александра Бортникова, за десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов.
При этом в ФСБ неоднократно отмечали, что уделяют особое внимание распространению радикального ислама среди трудовых мигрантов и в колониях, где содержатся уже осужденные террористы. Еще одна важнейшая линия работы — отслеживание боевиков, вернувшихся в Россию с войны в Сирии и Ираке.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Александр БортниковИракСирияЦентральная АзияИсламское государствоВладимирская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
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