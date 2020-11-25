https://ria.ru/20201125/terakty-1586201298.html

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:51

2020-11-25T09:51

2020-11-25T11:20

александр бортников

ирак

сирия

центральная азия

исламское государство

владимирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ."По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы", — говорится в релизе.Силовикам удалось задержать во Владимирской области участника группы — гражданина одной из стран Центральной Азии. Где находятся другие подозреваемые, не уточняется.У ФСБ также есть сведения, что члены ячейки вербовали потенциальных боевиков и собирали деньги на нужды террористов.Только за последние пару месяцев это уже как минимум четвертый случай пресечения терактов в России. Этой осенью силовики не допустили нападений террористов в Москве, Волгограде и Ставрополе.В целом, судя по отчетам ФСБ, ежегодно счет потенциальных атак идет на десятки. По словам главы службы Александра Бортникова, за десять лет в России предотвратили свыше 150 терактов.При этом в ФСБ неоднократно отмечали, что уделяют особое внимание распространению радикального ислама среди трудовых мигрантов и в колониях, где содержатся уже осужденные террористы. Еще одна важнейшая линия работы — отслеживание боевиков, вернувшихся в Россию с войны в Сирии и Ираке.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201123/terakt-1585975074.html

ирак

сирия

центральная азия

владимирская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации Оперативники предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки террористической организации "Исламское государство"*, сообщили в ФСБ. 2020-11-25T09:51 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бортников, ирак, сирия, центральная азия, исламское государство, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия