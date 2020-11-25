https://ria.ru/20201125/tekhnologii-1586227272.html

В России организовали "Национальную квантовую лабораторию"

В России организовали "Национальную квантовую лабораторию"

Новый федеральный проект под названием "Национальная квантовая лаборатория", необходимый для создания квантовых компьютеров, создали в России, об этом было... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:10

2020-11-25T12:10

2020-11-25T12:12

риа наука

российская академия наук

сколково

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый федеральный проект под названием "Национальная квантовая лаборатория", необходимый для создания квантовых компьютеров, создали в России, об этом было объявлено в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня"."Запуск Национальной квантовой лаборатории - ключевой шаг для развития всей отечественной индустрии квантовых технологий", - отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов.Консорциум, создаваемый под эгидой госкорпорации "Росатом", намерен объединить усилия и ресурсы ключевых университетов, научных центров, технологических компаний, финансовых организаций, стартапов и команд-разработчиков в области создания квантовых компьютеров. Подобные национальные программы ранее уже были запущены на европейском, американском и азиатском рынках.Первыми участниками российской Национальной квантовой лаборатории стали семь организаций - компания "Квант" (входит в Росатом), Московский физико-технический институт, Физический институт имени Лебедева Российской академии наук, Российский квантовый центр, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", НИУ "Высшая школа экономики" и фонд "Сколково". Планируется, что в будущем в консорциум войдут и другие организации.На территории Сколково в интересах консорциума намечено построить так называемый центр нанофабрикации площадью две тысячи квадратных метров, а также лабораторный комплекс площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20170905/1501783020.html

https://ria.ru/20170214/1487943504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, сколково, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии