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РИА Наука
https://ria.ru/20201125/tekhnologii-1586227272.html
В России организовали "Национальную квантовую лабораторию"
В России организовали "Национальную квантовую лабораторию"
Новый федеральный проект под названием "Национальная квантовая лаборатория", необходимый для создания квантовых компьютеров, создали в России, об этом было... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:10
2020-11-25T12:12
риа наука
российская академия наук
сколково
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый федеральный проект под названием "Национальная квантовая лаборатория", необходимый для создания квантовых компьютеров, создали в России, об этом было объявлено в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня"."Запуск Национальной квантовой лаборатории - ключевой шаг для развития всей отечественной индустрии квантовых технологий", - отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов.Консорциум, создаваемый под эгидой госкорпорации "Росатом", намерен объединить усилия и ресурсы ключевых университетов, научных центров, технологических компаний, финансовых организаций, стартапов и команд-разработчиков в области создания квантовых компьютеров. Подобные национальные программы ранее уже были запущены на европейском, американском и азиатском рынках.Первыми участниками российской Национальной квантовой лаборатории стали семь организаций - компания "Квант" (входит в Росатом), Московский физико-технический институт, Физический институт имени Лебедева Российской академии наук, Российский квантовый центр, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", НИУ "Высшая школа экономики" и фонд "Сколково". Планируется, что в будущем в консорциум войдут и другие организации.На территории Сколково в интересах консорциума намечено построить так называемый центр нанофабрикации площадью две тысячи квадратных метров, а также лабораторный комплекс площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20170905/1501783020.html
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российская академия наук, сколково, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии

В России организовали "Национальную квантовую лабораторию"

12:10 25.11.2020 (обновлено: 12:12 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн пресс-конференция на тему: "Запуск федерального проекта "Национальная квантовая лаборатория" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн пресс-конференция на тему: Запуск федерального проекта Национальная квантовая лаборатория в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый федеральный проект под названием "Национальная квантовая лаборатория", необходимый для создания квантовых компьютеров, создали в России, об этом было объявлено в среду в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
"Запуск Национальной квантовой лаборатории - ключевой шаг для развития всей отечественной индустрии квантовых технологий", - отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Росатома Руслан Юнусов.
Так художник представили себе атом, ведущий себя как волна, а не частица - РИА Новости, 1920, 05.09.2017
5 сентября 2017, 12:04РИА Наука
Российские физики создали нанолазер для светового компьютера будущего
Консорциум, создаваемый под эгидой госкорпорации "Росатом", намерен объединить усилия и ресурсы ключевых университетов, научных центров, технологических компаний, финансовых организаций, стартапов и команд-разработчиков в области создания квантовых компьютеров. Подобные национальные программы ранее уже были запущены на европейском, американском и азиатском рынках.
Первыми участниками российской Национальной квантовой лаборатории стали семь организаций - компания "Квант" (входит в Росатом), Московский физико-технический институт, Физический институт имени Лебедева Российской академии наук, Российский квантовый центр, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", НИУ "Высшая школа экономики" и фонд "Сколково". Планируется, что в будущем в консорциум войдут и другие организации.
На территории Сколково в интересах консорциума намечено построить так называемый центр нанофабрикации площадью две тысячи квадратных метров, а также лабораторный комплекс площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.
Квантовый процессор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.02.2017
14 февраля 2017, 14:47РИА Наука
Россия включилась в гонку по созданию квантового "компьютера будущего"
 
РИА НаукаРоссийская академия наукСколковоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
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