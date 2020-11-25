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Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии
Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает агентство РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:24
2020-11-25T17:58
саудовская аравия
йемен
греция
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал", - говорится в заявлении оператора судна, которое цитирует агентство. Разлива нефтепродуктов также не произошло.Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщает, что на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей произошел взрыв мины.По данным компании, танкер прибыл с грузом из Роттердама и в момент взрыва разгружался на пристани теплоэлектростанции Эш-Шукайка - портового города на Красном море в провинции Джизван.Судно под мальтийским флагом все еще дрейфует у саудовского побережья, на его борт прибыли официальные лица королевства.
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584058770.html
саудовская аравия
йемен
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саудовская аравия, йемен, греция, в мире

Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии

17:24 25.11.2020 (обновлено: 17:58 25.11.2020)
 
Греческий танкер Genius
Греческий танкер Genius - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал", - говорится в заявлении оператора судна, которое цитирует агентство. Разлива нефтепродуктов также не произошло.
Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщает, что на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей произошел взрыв мины.
По данным компании, танкер прибыл с грузом из Роттердама и в момент взрыва разгружался на пристани теплоэлектростанции Эш-Шукайка - портового города на Красном море в провинции Джизван.
Судно под мальтийским флагом все еще дрейфует у саудовского побережья, на его борт прибыли официальные лица королевства.
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