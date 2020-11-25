https://ria.ru/20201125/tanker-1586304369.html
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии
Греческий танкер подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии
Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает агентство РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:24
2020-11-25T17:24
2020-11-25T17:58
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал", - говорится в заявлении оператора судна, которое цитирует агентство. Разлива нефтепродуктов также не произошло.Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщает, что на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей произошел взрыв мины.По данным компании, танкер прибыл с грузом из Роттердама и в момент взрыва разгружался на пристани теплоэлектростанции Эш-Шукайка - портового города на Красном море в провинции Джизван.Судно под мальтийским флагом все еще дрейфует у саудовского побережья, на его борт прибыли официальные лица королевства.
https://ria.ru/20201111/turtsiya-1584058770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, йемен, греция, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Греческий
нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской
границей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
"Танкер Agrari стал объектом атаки, источник которой неизвестен. Удар пришелся на один метр выше ватерлинии, и судно получило пробоину. Было подтверждено, что команда находится в безопасности, никто из членов экипажа не пострадал", - говорится в заявлении оператора судна, которое цитирует агентство. Разлива нефтепродуктов также не произошло.
Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщает, что на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей произошел взрыв мины.
По данным компании, танкер прибыл с грузом из Роттердама и в момент взрыва разгружался на пристани теплоэлектростанции Эш-Шукайка - портового города на Красном море в провинции Джизван.
Судно под мальтийским флагом все еще дрейфует у саудовского побережья, на его борт прибыли официальные лица королевства.