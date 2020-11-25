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Невеста пожаловалась на свадебный подарок и опозорилась
Невеста пожаловалась на свадебный подарок и опозорилась
В Сети раскритиковали девушку за попытку пристыдить свою лучшую подругу за ее свадебный подарок, пишет издание Mirror. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T23:27
2020-11-25T23:27
2020-11-25T23:27
великобритания
свадьба
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Сети раскритиковали девушку за попытку пристыдить свою лучшую подругу за ее свадебный подарок, пишет издание Mirror.Молодожены сделали пост в фейсбуке, где рассказали о своем "эксклюзивном" празднике, на котором все было заранее оплачено для гостей.Невеста также отметила, что лучшая подруга подарила ей на свадьбу два полотенца по пять фунтов стерлингов, хотя она была в курсе, какие усилия приложили организаторы торжества.Молодожены попросили у пользователей Сети совет, как поступить в этой ситуации. Однако вместо сочувствия и рекомендаций получили критику в свой адрес."Может быть это все, что они могли себе позволить? Будьте благодарны за то, что они хотели разделить с вами этот особенный день, и сосредоточьтесь на качествах этих людей, а не на материальных вещах, которые они могут себе позволить", — написал один из комментаторов.Другие призвали пару радоваться, что их свадьба вообще состоялась, поскольку ее могли отменить из-за пандемии.Кто-то заметил, что полотенца — отличный подарок и неважно, сколько они стоят."Есть ли у меня предположения, как тебе поступить в этой ситуации? Да, скажи спасибо и заткнись", — добавил другой комментатор.
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великобритания, свадьба
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
В Сети раскритиковали девушку за попытку пристыдить свою лучшую подругу за ее свадебный подарок, пишет издание Mirror
.
Молодожены сделали пост в фейсбуке
, где рассказали о своем "эксклюзивном" празднике, на котором все было заранее оплачено для гостей.
Невеста также отметила, что лучшая подруга подарила ей на свадьбу два полотенца по пять фунтов стерлингов, хотя она была в курсе, какие усилия приложили организаторы торжества.
"Всем привет, кто-нибудь получал свадебный подарок, который был похож на пощечину?" — написала девушка в тематической группе в фейсбуке.
Молодожены попросили у пользователей Сети совет, как поступить в этой ситуации. Однако вместо сочувствия и рекомендаций получили критику в свой адрес.
"Может быть это все, что они могли себе позволить? Будьте благодарны за то, что они хотели разделить с вами этот особенный день, и сосредоточьтесь на качествах этих людей, а не на материальных вещах, которые они могут себе позволить", — написал один из комментаторов.
Другие призвали пару радоваться, что их свадьба вообще состоялась, поскольку ее могли отменить из-за пандемии.
Кто-то заметил, что полотенца — отличный подарок и неважно, сколько они стоят.
"Какой мелкий человек", — написал один из пользователей.
"Есть ли у меня предположения, как тебе поступить в этой ситуации? Да, скажи спасибо и заткнись", — добавил другой комментатор.