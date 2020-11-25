https://ria.ru/20201125/svadba-1586360792.html

Невеста пожаловалась на свадебный подарок и опозорилась

Невеста пожаловалась на свадебный подарок и опозорилась

В Сети раскритиковали девушку за попытку пристыдить свою лучшую подругу за ее свадебный подарок, пишет издание Mirror. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T23:27

2020-11-25T23:27

2020-11-25T23:27

великобритания

свадьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149864/56/1498645655_0:261:2500:1667_1400x0_80_0_0_a56d365452aa7471d04f3f20edbddfb6.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Сети раскритиковали девушку за попытку пристыдить свою лучшую подругу за ее свадебный подарок, пишет издание Mirror.Молодожены сделали пост в фейсбуке, где рассказали о своем "эксклюзивном" празднике, на котором все было заранее оплачено для гостей.Невеста также отметила, что лучшая подруга подарила ей на свадьбу два полотенца по пять фунтов стерлингов, хотя она была в курсе, какие усилия приложили организаторы торжества.Молодожены попросили у пользователей Сети совет, как поступить в этой ситуации. Однако вместо сочувствия и рекомендаций получили критику в свой адрес."Может быть это все, что они могли себе позволить? Будьте благодарны за то, что они хотели разделить с вами этот особенный день, и сосредоточьтесь на качествах этих людей, а не на материальных вещах, которые они могут себе позволить", — написал один из комментаторов.Другие призвали пару радоваться, что их свадьба вообще состоялась, поскольку ее могли отменить из-за пандемии.Кто-то заметил, что полотенца — отличный подарок и неважно, сколько они стоят."Есть ли у меня предположения, как тебе поступить в этой ситуации? Да, скажи спасибо и заткнись", — добавил другой комментатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/titanik-1584086149.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, свадьба