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В СНГ одобрили создание Совета высших судов
В СНГ одобрили создание Совета высших судов
Судьи одобрили создание Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:10
2020-11-25T21:48
снг
верховный суд рф
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Судьи одобрили создание Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.Соответствующее решение было принято в среду на заседании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики в СНГ. В заседании приняли участие делегации Исполнительного комитета СНГ, Верховного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Кыргызской Республики, Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Кассационного Суда Республики Армения, Верховного Суда РФ."Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев поддержал предложение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ, указав, что проект Соглашения об образовании такого Совета "соответствует целям, задачам и принципам, предусмотренным Уставом СНГ. Его реализация обеспечит эффективность сотрудничества между высшими судами государств-участников СНГ", - сказали в пресс-службе.Там пояснили, что к компетенции Совета предлагается отнести определение направлений и форм сотрудничества судебных органов в сфере осуществления правосудия, защиты прав и законных интересов граждан. Совет, как предполагается, будет содействовать реализации международных договоров и мерам правового регулирования, совершенствовать механизмы оказания правовой помощи. В его рамках предлагается обмениваться информацией о применении судами государств – участников СНГ международных актов и национального законодательства, правилах судопроизводства и организации деятельности судов."Реализация этого решения повысит эффективность обмена опытом между государствами-участниками СНГ по вопросам модернизации гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства, будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия", - пояснили в пресс-службе.Там добавили, что проект соглашения будет направлен в Исполнительный комитет СНГ для организации его рассмотрения в государствах-участниках СНГ и внесения на заседание Совета глав государств СНГ в установленном порядке.
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снг, верховный суд рф, вячеслав лебедев

В СНГ одобрили создание Совета высших судов

16:10 25.11.2020 (обновлено: 21:48 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Судьи одобрили создание Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ.
Соответствующее решение было принято в среду на заседании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики в СНГ. В заседании приняли участие делегации Исполнительного комитета СНГ, Верховного Суда Республики Казахстан, Верховного Суда Кыргызской Республики, Высшего экономического суда Республики Таджикистан, Кассационного Суда Республики Армения, Верховного Суда РФ.
"Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев поддержал предложение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств-участников СНГ, указав, что проект Соглашения об образовании такого Совета "соответствует целям, задачам и принципам, предусмотренным Уставом СНГ. Его реализация обеспечит эффективность сотрудничества между высшими судами государств-участников СНГ", - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что к компетенции Совета предлагается отнести определение направлений и форм сотрудничества судебных органов в сфере осуществления правосудия, защиты прав и законных интересов граждан. Совет, как предполагается, будет содействовать реализации международных договоров и мерам правового регулирования, совершенствовать механизмы оказания правовой помощи. В его рамках предлагается обмениваться информацией о применении судами государств – участников СНГ международных актов и национального законодательства, правилах судопроизводства и организации деятельности судов.
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"Реализация этого решения повысит эффективность обмена опытом между государствами-участниками СНГ по вопросам модернизации гражданского, административного, арбитражного и уголовного судопроизводства, будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере правосудия", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что проект соглашения будет направлен в Исполнительный комитет СНГ для организации его рассмотрения в государствах-участниках СНГ и внесения на заседание Совета глав государств СНГ в установленном порядке.
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