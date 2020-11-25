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В США спасли оленя, застрявшего головой в ведре
В США спасли оленя, застрявшего головой в ведре
В штате Нью-Йорк спасатели пришли на помощь оленю, голова животного застряла в ведре из-под краски, сообщает UPI. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:40
2020-11-25T01:40
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В штате Нью-Йорк спасатели пришли на помощь оленю, голова животного застряла в ведре из-под краски, сообщает UPI.Зоозащитник Френк Флоридия откликнулся на звонок местного жителя, который рассказал, что в проливе Лонг-Айленд плавает олень. На его голове — ведро из-под краски, он ничего не видит.Спасатель на лодке подплыл к животному, которое было дезориентировано и двигалось кругами. На кадрах видно, как Фрэнк снимает ведро с головы оленя и, прижав беднягу к борту, отвозит его к берегу. "Он был спокоен, понимал, что ему помогаю", — сказал зоозащитник.
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дикие животные, туристы, туризм, новости - туризм, нью-йорк (штат), сша

В США спасли оленя, застрявшего головой в ведре

01:40 25.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЕвропейская лань в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В штате Нью-Йорк спасатели пришли на помощь оленю, голова животного застряла в ведре из-под краски, сообщает UPI.
Зоозащитник Френк Флоридия откликнулся на звонок местного жителя, который рассказал, что в проливе Лонг-Айленд плавает олень. На его голове — ведро из-под краски, он ничего не видит.
Спасатель на лодке подплыл к животному, которое было дезориентировано и двигалось кругами.
На кадрах видно, как Фрэнк снимает ведро с головы оленя и, прижав беднягу к борту, отвозит его к берегу. "Он был спокоен, понимал, что ему помогаю", — сказал зоозащитник.
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