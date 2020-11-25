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В США спасли оленя, застрявшего головой в ведре
В США спасли оленя, застрявшего головой в ведре
В штате Нью-Йорк спасатели пришли на помощь оленю, голова животного застряла в ведре из-под краски, сообщает UPI. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:40
2020-11-25T01:40
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В штате Нью-Йорк спасатели пришли на помощь оленю, голова животного застряла в ведре из-под краски, сообщает UPI.Зоозащитник Френк Флоридия откликнулся на звонок местного жителя, который рассказал, что в проливе Лонг-Айленд плавает олень. На его голове — ведро из-под краски, он ничего не видит.Спасатель на лодке подплыл к животному, которое было дезориентировано и двигалось кругами. На кадрах видно, как Фрэнк снимает ведро с головы оленя и, прижав беднягу к борту, отвозит его к берегу. "Он был спокоен, понимал, что ему помогаю", — сказал зоозащитник.
https://ria.ru/20201122/schipkova-1585311835.html
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