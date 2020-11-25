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Корреспондент Sputnik Serbia попала в базу сайта "Миротворец"
Корреспондент Sputnik Serbia попала в базу сайта "Миротворец"
Корреспондентка Sputnik Serbia в Москве Оливера Икодинович-Марьянович попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T17:17
2020-11-25T17:57
обсе
мария захарова
sputnik
луганская народная республика
донецкая народная республика
дунья миятович
эмир кустурица
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Корреспондентка Sputnik Serbia в Москве Оливера Икодинович-Марьянович попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", об этом сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня"."Корреспондентку Sputnik Serbia в Москве Оливеру Икодинович-Марьянович внесли в черный список "Миротворца", заодно со знаменитым сербским режиссером Эмиром Кустурицей и популярным в России сербским актером Милошем Биковичем. Формулировка: "Антиукраинский пропагандист. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытке легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - рассказали в пресс-службе.Икодинович-Марьянович, по информации пресс-службы, многократно посещала Крым после 2014 года.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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обсе, мария захарова, sputnik, луганская народная республика, донецкая народная республика, дунья миятович, эмир кустурица, москва, в мире

Корреспондент Sputnik Serbia попала в базу сайта "Миротворец"

17:17 25.11.2020 (обновлено: 17:57 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Корреспондентка Sputnik Serbia в Москве Оливера Икодинович-Марьянович попала в базу скандального украинского сайта "Миротворец", об этом сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
"Корреспондентку Sputnik Serbia в Москве Оливеру Икодинович-Марьянович внесли в черный список "Миротворца", заодно со знаменитым сербским режиссером Эмиром Кустурицей и популярным в России сербским актером Милошем Биковичем. Формулировка: "Антиукраинский пропагандист. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытке легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - рассказали в пресс-службе.
Икодинович-Марьянович, по информации пресс-службы, многократно посещала Крым после 2014 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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