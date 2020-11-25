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Кузнецова оценила включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств
Кузнецова оценила включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств
Включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств снизит стоимость препарата на 35%, до 5 миллионов рублей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:47
2020-11-25T18:47
анна кузнецова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств снизит стоимость препарата на 35%, до 5 миллионов рублей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Правительство РФ включило препарат Нусинерсен ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, - это "Спинраза". Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат необходимо вводить на протяжении всей жизни в качестве терапии."Наконец это случилось! Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств. Это хорошая новость и для семей с детьми со спинальной мышечной атрофией, и для российских регионов, за счёт бюджетов которых обеспечиваются препаратами детей с СМА. Должны исчезнуть формальные основания для отказа в выдаче препарата. Благодаря включению в список жизненно важных лекарств его цена должна снизиться на более чем 35% - до 5 млн рублей за инъекцию. А это, в том числе, позволит сделать лечение детей с СМА более доступным", - заявила Кузнецова.Всего в аппарате с 2018 года около сотни обращений от родителей детей с СМА, которые не могли получить лекарство. Кроме того, по данным благотворительного фонда "Семьи СМА", которые приводит омбудсмен, в России выявлено 900 детей с этим заболеванием, нуждающихся в терапии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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анна кузнецова, здоровье - общество, общество

Кузнецова оценила включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств

18:47 25.11.2020
 
© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Е. Прокофьева
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств снизит стоимость препарата на 35%, до 5 миллионов рублей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Правительство РФ включило препарат Нусинерсен ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, - это "Спинраза". Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат необходимо вводить на протяжении всей жизни в качестве терапии.
"Наконец это случилось! Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств. Это хорошая новость и для семей с детьми со спинальной мышечной атрофией, и для российских регионов, за счёт бюджетов которых обеспечиваются препаратами детей с СМА. Должны исчезнуть формальные основания для отказа в выдаче препарата. Благодаря включению в список жизненно важных лекарств его цена должна снизиться на более чем 35% - до 5 млн рублей за инъекцию. А это, в том числе, позволит сделать лечение детей с СМА более доступным", - заявила Кузнецова.
Всего в аппарате с 2018 года около сотни обращений от родителей детей с СМА, которые не могли получить лекарство. Кроме того, по данным благотворительного фонда "Семьи СМА", которые приводит омбудсмен, в России выявлено 900 детей с этим заболеванием, нуждающихся в терапии.
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Анна КузнецоваЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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