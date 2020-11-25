https://ria.ru/20201125/spinraza-1586322464.html

Кузнецова оценила включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств

Кузнецова оценила включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств

Включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств снизит стоимость препарата на 35%, до 5 миллионов рублей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:47

2020-11-25T18:47

2020-11-25T18:47

анна кузнецова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Включение "Спинразы" в список жизненно важных лекарств снизит стоимость препарата на 35%, до 5 миллионов рублей, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.Правительство РФ включило препарат Нусинерсен ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. При СМА постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. Единственное лекарство для больных СМА, зарегистрированное в России, - это "Спинраза". Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат необходимо вводить на протяжении всей жизни в качестве терапии."Наконец это случилось! Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств. Это хорошая новость и для семей с детьми со спинальной мышечной атрофией, и для российских регионов, за счёт бюджетов которых обеспечиваются препаратами детей с СМА. Должны исчезнуть формальные основания для отказа в выдаче препарата. Благодаря включению в список жизненно важных лекарств его цена должна снизиться на более чем 35% - до 5 млн рублей за инъекцию. А это, в том числе, позволит сделать лечение детей с СМА более доступным", - заявила Кузнецова.Всего в аппарате с 2018 года около сотни обращений от родителей детей с СМА, которые не могли получить лекарство. Кроме того, по данным благотворительного фонда "Семьи СМА", которые приводит омбудсмен, в России выявлено 900 детей с этим заболеванием, нуждающихся в терапии.

https://ria.ru/20201014/favipiravir-1579784815.html

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СМА и онкология: Голикова рассказала, на какие детские болезни потратят 60 млрд рублей Татьяна Голикова рассказала о том, на лечение каких редких заболеваний в следующем году будет потрачено 60 млрд рублей. Предложения были сегодня представлены главе государства. 2020-11-25T18:47 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, здоровье - общество, общество