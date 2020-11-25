https://ria.ru/20201125/spinraza-1586261994.html

Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств

Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств

Правительство включило препарат Нусинерсен (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:19

2020-11-25T14:19

2020-11-25T15:57

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство включило препарат Нусинерсен (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Спинраза" — единственное лекарство для больных СМА, которое зарегистрировано в России.Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат назначается пожизненно в качестве терапии.Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.При СМА происходит утрата моторных функций. Больной ребенок может перестать двигаться и даже дышать.Организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями стала центральной темой совещания президента Владимира Путина с членами правительства. На эту цель в следующем году выделены 60 миллиардов рублей.По предложению Путина с 1 января 2021 года отменят плоскую шкалу подоходного налога, повысив его с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Средства от этого повышения планируется направить больным детям.

https://ria.ru/20201123/vaktsiny-1585933430.html

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Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА 2020-11-25T14:19 true PT1M02S

СМА и онкология: Голикова рассказала, на какие детские болезни потратят 60 млрд рублей Татьяна Голикова рассказала о том, на лечение каких редких заболеваний в следующем году будет потрачено 60 млрд рублей. Предложения были сегодня представлены главе государства. 2020-11-25T14:19 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, общество