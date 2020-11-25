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https://ria.ru/20201125/spinraza-1586261994.html
Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств
Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств
Правительство включило препарат Нусинерсен (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:19
2020-11-25T15:57
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство включило препарат Нусинерсен (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Спинраза" — единственное лекарство для больных СМА, которое зарегистрировано в России.Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат назначается пожизненно в качестве терапии.Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.При СМА происходит утрата моторных функций. Больной ребенок может перестать двигаться и даже дышать.Организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями стала центральной темой совещания президента Владимира Путина с членами правительства. На эту цель в следующем году выделены 60 миллиардов рублей.По предложению Путина с 1 января 2021 года отменят плоскую шкалу подоходного налога, повысив его с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Средства от этого повышения планируется направить больным детям.
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РИА Новости
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Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА
Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА
2020-11-25T14:19
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PT1M02S
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россия, здоровье - общество, общество

Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно важных лекарств

14:19 25.11.2020 (обновлено: 15:57 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедсестра набирает лекарство в шприц
Медсестра набирает лекарство в шприц - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Правительство включило препарат Нусинерсен (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Спинраза" — единственное лекарство для больных СМА, которое зарегистрировано в России.
Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат назначается пожизненно в качестве терапии.
Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями.
При СМА происходит утрата моторных функций. Больной ребенок может перестать двигаться и даже дышать.
Организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями стала центральной темой совещания президента Владимира Путина с членами правительства. На эту цель в следующем году выделены 60 миллиардов рублей.
По предложению Путина с 1 января 2021 года отменят плоскую шкалу подоходного налога, повысив его с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Средства от этого повышения планируется направить больным детям.
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