https://ria.ru/20201125/snos-1586265543.html

Крупнейший район ХМАО планирует снести 48 аварийных домов

Крупнейший район ХМАО планирует снести 48 аварийных домов

Сургутский район ХМАО по итогам этого года планирует снести 48 аварийных домов, на переселение из такого фонда в 2020 году муниципалитет направил 1,2 миллиарда... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:34

2020-11-25T14:34

2020-11-25T14:34

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Сургутский район ХМАО по итогам этого года планирует снести 48 аварийных домов, на переселение из такого фонда в 2020 году муниципалитет направил 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.Сносом аварийных деревянных домов, зачастую - многоквартирных двухэтажек, в Сургутском районе занимается муниципальное предприятие "СургутРайторф". В среднем, по данным районных властей, на снос одного такого здания приходится тратить около 1 миллиона рублей из бюджета.По словам главы района Андрея Трубецкого, вопрос расселения аварийного жилфонда - приоритетный для муниципалитета, учитывая, что Сургутский район - один из лидеров в Югре по объему такого фонда, в котором по-прежнему проживают тысячи семей. Тем не менее, руководитель муниципалитета ранее подчеркивал, что свой срок расселения есть у каждого здания."В этом году мы уже потратили 1,2 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть что выкупать. Главное, чтобы было финансирование", - цитирует пресс-служба Трубецкого.В середине лета глава муниципалитета подчеркивал, что застройщики в Сургутском районе по итогам года планируют ввести в эксплуатацию рекордные для себя 70 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20201118/sportzal-1585217568.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество