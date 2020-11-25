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Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Крупнейший район ХМАО планирует снести 48 аварийных домов
Крупнейший район ХМАО планирует снести 48 аварийных домов
Сургутский район ХМАО по итогам этого года планирует снести 48 аварийных домов, на переселение из такого фонда в 2020 году муниципалитет направил 1,2 миллиарда... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:34
2020-11-25T14:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Сургутский район ХМАО по итогам этого года планирует снести 48 аварийных домов, на переселение из такого фонда в 2020 году муниципалитет направил 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.Сносом аварийных деревянных домов, зачастую - многоквартирных двухэтажек, в Сургутском районе занимается муниципальное предприятие "СургутРайторф". В среднем, по данным районных властей, на снос одного такого здания приходится тратить около 1 миллиона рублей из бюджета.По словам главы района Андрея Трубецкого, вопрос расселения аварийного жилфонда - приоритетный для муниципалитета, учитывая, что Сургутский район - один из лидеров в Югре по объему такого фонда, в котором по-прежнему проживают тысячи семей. Тем не менее, руководитель муниципалитета ранее подчеркивал, что свой срок расселения есть у каждого здания."В этом году мы уже потратили 1,2 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть что выкупать. Главное, чтобы было финансирование", - цитирует пресс-служба Трубецкого.В середине лета глава муниципалитета подчеркивал, что застройщики в Сургутском районе по итогам года планируют ввести в эксплуатацию рекордные для себя 70 тысяч квадратных метров.
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ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество

Крупнейший район ХМАО планирует снести 48 аварийных домов

14:34 25.11.2020
 
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаДорога в поселке Белый Яр (ХМАО)
Дорога в поселке Белый Яр (ХМАО) - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Сургутский район ХМАО по итогам этого года планирует снести 48 аварийных домов, на переселение из такого фонда в 2020 году муниципалитет направил 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.
Сносом аварийных деревянных домов, зачастую - многоквартирных двухэтажек, в Сургутском районе занимается муниципальное предприятие "СургутРайторф". В среднем, по данным районных властей, на снос одного такого здания приходится тратить около 1 миллиона рублей из бюджета.

"На сегодняшний день в МУП "СургутРайторф" передано 45 из запланированных под снос 48 домов в этом году... Всего администрацией Сургутского района на снос жилых домов в этом году запланировано 47 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.

По словам главы района Андрея Трубецкого, вопрос расселения аварийного жилфонда - приоритетный для муниципалитета, учитывая, что Сургутский район - один из лидеров в Югре по объему такого фонда, в котором по-прежнему проживают тысячи семей. Тем не менее, руководитель муниципалитета ранее подчеркивал, что свой срок расселения есть у каждого здания.
"В этом году мы уже потратили 1,2 миллиарда рублей на переселение из аварийного жилья. Несмотря на внезапно случившийся карантин, опережаем все графики и даже результаты прошлого года. Жилые дома в районе строятся, нам есть что выкупать. Главное, чтобы было финансирование", - цитирует пресс-служба Трубецкого.
В середине лета глава муниципалитета подчеркивал, что застройщики в Сургутском районе по итогам года планируют ввести в эксплуатацию рекордные для себя 70 тысяч квадратных метров.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районОбщество
 
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