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У храма Сорока Севастийских мучеников в Москве появится новый сквер
У храма Сорока Севастийских мучеников в Москве появится новый сквер
Новый сквер у храма Сорока Севастийских мучеников на Динамовской улице будет создан в рамках благоустройства вылетной магистрали улица Большие Каменщики - метро РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:39
2020-11-25T09:39
новости - религия и мировоззрение
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый сквер у храма Сорока Севастийских мучеников на Динамовской улице будет создан в рамках благоустройства вылетной магистрали улица Большие Каменщики - метро "Коломенская", сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Решение о создании сквера было принято с учетом просьбы духовенства о благоустройстве территории главной входной группы Новоспасского монастыря и пространства около храма Сорока Севастийских мучеников. Концепция была рассмотрена и одобрена представителями обители", - рассказал Бирюков.По его словам, до начала работ эта территория находилась в запущенном состоянии - там размещался временный склад строительных материалов, который посетителям монастыря приходилось обходить по периметру."После завершения благоустройства маршрут от станции метро "Пролетарская" к монастырю будет проходить через сквер, который станет своеобразным продолжением монастырского сада. Но это пространство предназначено не только для посетителей обители, но и местных жителей, поэтому наряду с удобными лавочками там установят уличные качели для детей", - подчеркнул заммэра.Он уточнил, что в центральной части сквера высадят ряды штамбовых деревьев, на подпорных стенах из габионов устроят скамьи для отдыха, обустроят пешеходные дорожки, разобьют около 2 тысяч метров газона и 175 квадратных метров цветников."Освещать территорию будут 11 фонарей с энергосберегающими лампами. Существующая парковка будет приведена в порядок и расширена", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по периметру монастырского сада высадят яблони, остролистные клены, туи, а также кустарники - сирень, кизильник и гортензию.
https://realty.ria.ru/20201026/khram-1581568807.html
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новости - религия и мировоззрение, петр бирюков, москва, общество

У храма Сорока Севастийских мучеников в Москве появится новый сквер

09:39 25.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОсвящение воды в Крещенский сочельник
Освящение воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Новый сквер у храма Сорока Севастийских мучеников на Динамовской улице будет создан в рамках благоустройства вылетной магистрали улица Большие Каменщики - метро "Коломенская", сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Решение о создании сквера было принято с учетом просьбы духовенства о благоустройстве территории главной входной группы Новоспасского монастыря и пространства около храма Сорока Севастийских мучеников. Концепция была рассмотрена и одобрена представителями обители", - рассказал Бирюков.
По его словам, до начала работ эта территория находилась в запущенном состоянии - там размещался временный склад строительных материалов, который посетителям монастыря приходилось обходить по периметру.
"После завершения благоустройства маршрут от станции метро "Пролетарская" к монастырю будет проходить через сквер, который станет своеобразным продолжением монастырского сада. Но это пространство предназначено не только для посетителей обители, но и местных жителей, поэтому наряду с удобными лавочками там установят уличные качели для детей", - подчеркнул заммэра.
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Он уточнил, что в центральной части сквера высадят ряды штамбовых деревьев, на подпорных стенах из габионов устроят скамьи для отдыха, обустроят пешеходные дорожки, разобьют около 2 тысяч метров газона и 175 квадратных метров цветников.
"Освещать территорию будут 11 фонарей с энергосберегающими лампами. Существующая парковка будет приведена в порядок и расширена", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по периметру монастырского сада высадят яблони, остролистные клены, туи, а также кустарники - сирень, кизильник и гортензию.
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