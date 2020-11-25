https://ria.ru/20201125/skidki-1586189435.html

В Госдуме призвали осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу"

В Госдуме призвали осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу"

Необходимо осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу" и не поддаваться на эмоциональное воздействие маркетологов, склонность к шопоголизму может со... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T06:39

2020-11-25T06:39

2020-11-25T06:39

россия

борис менделевич

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Необходимо осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу" и не поддаваться на эмоциональное воздействие маркетологов, склонность к шопоголизму может со временем привести к серьезным последствиям, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич."Я бы рекомендовал прислушаться к себе. Как правило, покупка того или иного предмета является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма. Определив причины, можно легко отсеять часть ненужных вещей", - сказал парламентарий.Он пояснил, что шопоголизм или ониомания – это непреодолимое влечение скупать что-либо без необходимости в приобретаемых вещах. В случае шопоголизма, как правило, человек радуется не самому приобретению, а процессу покупки. Причем в основном, по его словам, шопоголизм диагностируется у женщин.Он отметил, что с одной стороны, болезнь может показаться не такой и опасной, но со временем она может перерасти и привести к кражам в магазинах, росту долгов, мошенничеству и многому другому."Непосредственно сам диагноз может поставить только врач. Однако первые признаки, при которых рекомендуется бить тревогу, это резкое улучшение настроения, душевный подъем при посещении торговых центров, желание приобрести вещь без объективной причины, поход в торговые центры и приобретение товаров после любой ситуации, зарождающей негативные эмоции и другие", - рассказал Менделевич.Он подчеркнул, что лечение заболевания лучше доверять врачу, но не менее важен самоконтроль. При первых признаках, да и в принципе при покупках, врач предложил собрать несколько правил. В первую очередь, по его словам, желательно составить список необходимых покупок, причем дать списку возможность "отлежаться" и вернуться к нему через пару часов или день. Также следует определиться, почему решено купить тот или иной товар."Один из основных способов ограничения спонтанных покупок - детально составленный бюджет. В большинстве случаев он отлично структурирует и является неким ограничителем", - посоветовал Менделевич.

https://ria.ru/20201124/pokupki-1586018082.html

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россия, борис менделевич, общество