Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/skidki-1586189435.html
В Госдуме призвали осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу"
В Госдуме призвали осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу"
Необходимо осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу" и не поддаваться на эмоциональное воздействие маркетологов, склонность к шопоголизму может со... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T06:39
2020-11-25T06:39
россия
борис менделевич
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153331/35/1533313530_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_34e2da25fff038d9477ab96c33065d3c.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Необходимо осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу" и не поддаваться на эмоциональное воздействие маркетологов, склонность к шопоголизму может со временем привести к серьезным последствиям, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич."Я бы рекомендовал прислушаться к себе. Как правило, покупка того или иного предмета является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма. Определив причины, можно легко отсеять часть ненужных вещей", - сказал парламентарий.Он пояснил, что шопоголизм или ониомания – это непреодолимое влечение скупать что-либо без необходимости в приобретаемых вещах. В случае шопоголизма, как правило, человек радуется не самому приобретению, а процессу покупки. Причем в основном, по его словам, шопоголизм диагностируется у женщин.Он отметил, что с одной стороны, болезнь может показаться не такой и опасной, но со временем она может перерасти и привести к кражам в магазинах, росту долгов, мошенничеству и многому другому."Непосредственно сам диагноз может поставить только врач. Однако первые признаки, при которых рекомендуется бить тревогу, это резкое улучшение настроения, душевный подъем при посещении торговых центров, желание приобрести вещь без объективной причины, поход в торговые центры и приобретение товаров после любой ситуации, зарождающей негативные эмоции и другие", - рассказал Менделевич.Он подчеркнул, что лечение заболевания лучше доверять врачу, но не менее важен самоконтроль. При первых признаках, да и в принципе при покупках, врач предложил собрать несколько правил. В первую очередь, по его словам, желательно составить список необходимых покупок, причем дать списку возможность "отлежаться" и вернуться к нему через пару часов или день. Также следует определиться, почему решено купить тот или иной товар."Один из основных способов ограничения спонтанных покупок - детально составленный бюджет. В большинстве случаев он отлично структурирует и является неким ограничителем", - посоветовал Менделевич.
https://ria.ru/20201124/pokupki-1586018082.html
https://ria.ru/20201123/pyatnitsa-1585845681.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153331/35/1533313530_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7708cbd221df22e3e1d7dc334a7b12c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, борис менделевич, общество

В Госдуме призвали осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу"

06:39 25.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция "Черная пятница" в Москве
Акция Черная пятница в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Необходимо осторожнее относиться к покупкам в "черную пятницу" и не поддаваться на эмоциональное воздействие маркетологов, склонность к шопоголизму может со временем привести к серьезным последствиям, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
"Спонтанные покупки - это не только вопрос финансовых затрат, но и психической стабильности. Учитывая, что спонтанные продажи - это один из маркетинговых приёмов, основанных прежде всего на эмоциональном воздействии на людей, то я бы призвал быть всех максимально внимательными и включать в таких случаях внутреннего критика. При этом надо понимать, что от незапланированных покупок мало кто застрахован, так как им подвержены как и эмоционально-импульсивные, так и рациональные люди", - сказал Менделевич РИА Новости.
"Я бы рекомендовал прислушаться к себе. Как правило, покупка того или иного предмета является элементом награды, поддержки или признаком шопоголизма. Определив причины, можно легко отсеять часть ненужных вещей", - сказал парламентарий.
Он пояснил, что шопоголизм или ониомания – это непреодолимое влечение скупать что-либо без необходимости в приобретаемых вещах. В случае шопоголизма, как правило, человек радуется не самому приобретению, а процессу покупки. Причем в основном, по его словам, шопоголизм диагностируется у женщин.
Торговый центр Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 08:15
Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
"Для лечения заболевания, конечно же, важно знать его причины, среди которых – дефицит внимания, желание признания, потребность в любви и другие. Нередко шопоголизмом страдают люди, недополучившие любовь в детстве. Шоппинг в таких случаях дает ложное чувство своеобразной свободы, минимизирует тревожность, ликвидирует депрессивные настрои, повышает уверенность, становится неким проявлением любви к себе. При этом причину заболевания он никак не ликвидирует, создавая тем самым замкнутый круг, сопровождающийся к тому же чувством сожаления после осознания того, что покупка оказалась совершенно ненужной", - сказал он.
Он отметил, что с одной стороны, болезнь может показаться не такой и опасной, но со временем она может перерасти и привести к кражам в магазинах, росту долгов, мошенничеству и многому другому.
"Непосредственно сам диагноз может поставить только врач. Однако первые признаки, при которых рекомендуется бить тревогу, это резкое улучшение настроения, душевный подъем при посещении торговых центров, желание приобрести вещь без объективной причины, поход в торговые центры и приобретение товаров после любой ситуации, зарождающей негативные эмоции и другие", - рассказал Менделевич.
Он подчеркнул, что лечение заболевания лучше доверять врачу, но не менее важен самоконтроль. При первых признаках, да и в принципе при покупках, врач предложил собрать несколько правил. В первую очередь, по его словам, желательно составить список необходимых покупок, причем дать списку возможность "отлежаться" и вернуться к нему через пару часов или день. Также следует определиться, почему решено купить тот или иной товар.
"Один из основных способов ограничения спонтанных покупок - детально составленный бюджет. В большинстве случаев он отлично структурирует и является неким ограничителем", - посоветовал Менделевич.
Витрина в торгово-развлекательном центре - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 09:05
Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
 
РоссияБорис МенделевичОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве госпитализировали Александра Ширвиндта
09:29Умер писатель-фантаст Сергей Синякин
09:28Власти США рассказали об испытаниях вакцины AstraZeneca от COVID-19
09:26В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
09:22Во Владивостоке полностью восстановили энергоснабжение
09:15Американский эксперт: соперничество США и Китая в освоении Луны неизбежно
09:11Доктор Комаровский назвал главные мифы о коронавирусе
09:06В Москве 5947 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:01Число ушедших на карантин школ в России уменьшилось до 27
09:00Падение качества литейного топлива исследовали российские ученые
08:52Врио главы Дагестана заразился коронавирусом
08:43Американский эксперт оценил возможность продления работы МКС до 2030 года
08:40МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
08:37Председатель гордумы Хабаровска отложил полет в Москву к руководству ЛДПР
08:36В Москве в среду ожидаются слабые осадки и до двух градусов тепла
08:29Поклонская запустила новый социальный проект
08:27Омский студент доказал, что интернет на березе ловит лучше, чем на земле
08:26Роскачество рассказало, сколько должен стоить хороший телевизор
08:18Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии
08:01Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
Лента новостейМолния