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https://ria.ru/20201125/skidka-1586208508.html
Посол России заявил о праве Москвы на скидку на белорусские товары
Посол России заявил о праве Москвы на скидку на белорусские товары
Если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, Москва также вправе рассчитывать на подобный подход по тем или иным группам белорусских... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:39
2020-11-25T18:16
парламентское собрание союза беларуси и россии
роман головченко
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
экономика
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, Москва также вправе рассчитывать на подобный подход по тем или иным группам белорусских товаров, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной."Если одна сторона запрашивает "скидочку" (в цене на газ - ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов", - сказал посол журналистам.По словам Мезенцева, если речь идет о "значимых шагах на встречу друг другу - об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, … то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными".Посол РФ подчеркнул, что "от того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, - в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия, перспектива реализации союзных программ экономической интеграции"."Значимо, что белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться", - добавил дипломат.
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роман головченко, россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, экономика

Посол России заявил о праве Москвы на скидку на белорусские товары

10:39 25.11.2020 (обновлено: 18:16 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, Москва также вправе рассчитывать на подобный подход по тем или иным группам белорусских товаров, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет привлекательной.
"Если одна сторона запрашивает "скидочку" (в цене на газ - ред.), то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов", - сказал посол журналистам.
По словам Мезенцева, если речь идет о "значимых шагах на встречу друг другу - об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, … то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными".
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Посол РФ подчеркнул, что "от того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, - в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия, перспектива реализации союзных программ экономической интеграции".
"Значимо, что белорусская сторона погасила существовавшую в этом году задолженность за произведенные поставки газа. Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться", - добавил дипломат.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоман ГоловченкоРоссияДмитрий МезенцевБелоруссияЭкономика
 
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