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Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска
Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска
В ночь на среду Израиль атаковал юг провинции Дамаск со стороны Голанских высот, говорится в заявлении сирийской армии. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T01:43
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БЕЙРУТ, 25 ноя — РИА Новости. В ночь на среду Израиль атаковал юг провинции Дамаск со стороны Голанских высот, говорится в заявлении сирийской армии.Как сообщает сирийская газета Аль-Ватан, целью была высота Манэе, расположенная к югу от Эль-Кунейтры.В Дамаске заявили, что часть ударов удалось отразить, но бомбардировка нанесла материальный ущерб. Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.На прошлой неделе Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс" в районе Дамаска.
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сирия, израиль, в мире

Армия Израиля нанесла авиаудар по окрестностям Дамаска

01:43 25.11.2020 (обновлено: 08:58 25.11.2020)
 
© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. 21 января 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© SANA
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БЕЙРУТ, 25 ноя — РИА Новости. В ночь на среду Израиль атаковал юг провинции Дамаск со стороны Голанских высот, говорится в заявлении сирийской армии.
Как сообщает сирийская газета Аль-Ватан, целью была высота Манэе, расположенная к югу от Эль-Кунейтры.
В Дамаске заявили, что часть ударов удалось отразить, но бомбардировка нанесла материальный ущерб.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
На прошлой неделе Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-Кудс" в районе Дамаска.
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