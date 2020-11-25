https://ria.ru/20201125/sipyagin-1586229074.html
Владимирского губернатора Сипягина выписали из частной клиники в Москве
Владимирского губернатора Сипягина выписали из частной клиники в Москве
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписан из частной клиники в Москве, куда он был госпитализирован с COVID-19, и продолжит лечение амбулаторно,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:19
2020-11-25T12:19
2020-11-25T12:19
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписан из частной клиники в Москве, куда он был госпитализирован с COVID-19, и продолжит лечение амбулаторно, сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова.Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоит от 50 тысяч рублей."Вчера Владимира Владимировича (Сипягина) выписали из больницы. Он продолжит лечение амбулаторно. Поскольку до пятницы губернатор обязан соблюдать режим самоизоляции, в ближайшие дни будет работать удаленно", - заявила Петрова.На вопрос РИА Новости о самочувствии Сипягина собеседница агентства ответила, что тот чувствует себя лучше.
https://ria.ru/20201118/lechenie-1585141589.html
https://ria.ru/20201113/sipyagin-1584509719.html
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