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https://ria.ru/20201125/sipyagin-1586229074.html
Владимирского губернатора Сипягина выписали из частной клиники в Москве
Владимирского губернатора Сипягина выписали из частной клиники в Москве
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписан из частной клиники в Москве, куда он был госпитализирован с COVID-19, и продолжит лечение амбулаторно,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:19
2020-11-25T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир сипягин
москва
владимирская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписан из частной клиники в Москве, куда он был госпитализирован с COVID-19, и продолжит лечение амбулаторно, сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова.Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоит от 50 тысяч рублей."Вчера Владимира Владимировича (Сипягина) выписали из больницы. Он продолжит лечение амбулаторно. Поскольку до пятницы губернатор обязан соблюдать режим самоизоляции, в ближайшие дни будет работать удаленно", - заявила Петрова.На вопрос РИА Новости о самочувствии Сипягина собеседница агентства ответила, что тот чувствует себя лучше.
https://ria.ru/20201118/lechenie-1585141589.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, москва, владимирская область, общество

Владимирского губернатора Сипягина выписали из частной клиники в Москве

12:19 25.11.2020
 
© Фото : сайт Администрации Владимирской областиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : сайт Администрации Владимирской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписан из частной клиники в Москве, куда он был госпитализирован с COVID-19, и продолжит лечение амбулаторно, сообщила его пресс-секретарь Ольга Петрова.
Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоит от 50 тысяч рублей.
Владимир Сипягин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Кремль прокомментировал лечение губернатора Владимирской области в Москве
"Вчера Владимира Владимировича (Сипягина) выписали из больницы. Он продолжит лечение амбулаторно. Поскольку до пятницы губернатор обязан соблюдать режим самоизоляции, в ближайшие дни будет работать удаленно", - заявила Петрова.
На вопрос РИА Новости о самочувствии Сипягина собеседница агентства ответила, что тот чувствует себя лучше.
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 16:22Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинМоскваВладимирская областьОбщество
 
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